Microsoft Word'de kapak sayfanızı, Word’ün araçlarının neredeyse tamamını kullanarak oluşturabilmeniz mümkündür. Dilerseniz bir arka plan rengi, resim yahut doku ekleye bilmeniz söz konusudur. Tüm bunların yanı sıra söz konusu ögeleri dilediğiniz gibi konumlandırabilme imkanınız da vardır.

Microsoft Word'de Kapak Sayfası Nasıl Yapılır?

Microsoft Word'de özellikle de içerik söz konusu olduğunda kapak sayfası yapmak için birkaç seçeneğiniz vardır. Bunun için dilediğiniz metni yazabilirsiniz. Microsoft Word'de kapak sayfası yapmak için kolaylıkla uygulayabileceğiniz bazı adımların varlığı söz konusudur. Bu adımlar sırasıyla şu şekildedir;

Birinci Adım: Microsoft Word'de üzerindeki kapak sayfası yapmak için “Ekle” sekmesine geçin ve “Hızlı Parçalar” (Quick Parts) butonuna bilgisayarınızın faresiyle tıklayın.

İkinci Adım: Açılır menüdeki, “Belge Özelliği” (Document Property) alt menüsünün üzerine gelindiğinde: belgenize ekleyebileceğiniz birbirinden farklı pek çok özellik görürsünüz. Bunlar; yayınlanma tarihi, yazar, başlık, şirket vb. Bu özelliklerden; başlık sayfanızda görünmesini arzu ettiğiniz özellikleri ekleyin.

Üçüncü Adım: İşleminiz tamamlandığında, sayfanızda birkaç alan yer alır. Oluşturmuş olduğunuz kapak sayfanızı daha sonra bir belgeye eklemeniz halinde bu alanlar, belgedeki gerçek özelliklerle doldurulur . Dilerseniz bu alanları anında düzenleme imkanına sahipsiniz.

Dördüncü Adım: Başlangıçta kapak sayfası oluşturma işlemleri çok basittir. Fakat stilleri ve biçimlendirmeleri yaparak, sayfada ortalayarak Word'de bulunan diğer metinler gibi davranabilme imkanınız söz konusudur. Örneğin; bu alanda dilerseniz metinleri sayfada sayfada ortalayabilirsiniz. Başlık stilini de başlığa uygulayabilirsiniz. Sayfadaki bazı şeyleri biraz kaydırabilir ve küçük bir yetenek için telkari çizimi ekleyebilirsiniz. Bu şekilde kapak sayfanızı dilediğiniz biçimde elde ettikten sonra, artık bir kapak sayfası şablonu oluşturabilirsiniz. Bunun için adım adım yapmanız gereken işlemler;

Birinci Adım: İlk olarak, Ctrl + A kısa yol tuşlarına aynı anda basarak belgedeki her şeyi seçin. Belge içindeki her şeyi seçmeniz gerekeceğinden bu işlemi boş bir sayfada yapmanız önerilmektedir.

İkinci Adım: Sonrasında “Ekle” sekmesine dönülür ve hemen sonrasında tekrar “Kapak Sayfası” butonuna tıklayın.

Üçüncü Adım: Buradan, açılır menü üzerinden “Seçimi Kapak Sayfası Galerisine Kaydet” seçeneğine tıklayın.

Dördüncü Adım: Açılan pencere üzerinden kapak sayfanıza bir isim verin ve dilerseniz kısa bir açıklama girebilirsiniz. İşleminiz tamamlandığında “Tamam” ı tıklayın.

Beşinci Adım: Bundan sonra “Kapak Sayfası” açılır menüsünü açtığınız zaman , “Genel” bölümünde oluşturmuş olduğunuz yeni kapak sayfası şablonunuzu göreceksiniz. Bu kapak sayfasını tıpkı Word’ün yerleşik kapak sayfalarından birinde yaptığınız şekilde eklemek amacıyla tıklayın. Böylece işleminiz tamamlanır.