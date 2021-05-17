Microsoft Word'de kapak hariç sayfa numarası ekleme ve istediğin sayfadan numaralandırma başlatma işlemi

Numaralandırma işlemi Microsoft Office Word'de kullanıcılar tarafından sık sık yapılır. Bu nedenle pek çok işlevi de bir araya getirir. Örneğin bir sayfa numarasını doğrudan vermek basit bir işlemdir. Fakat çok sayfalı yazılarda ya da makalelerde genelde ilk sayfa numaralı değildir. Bu bakımdan makale yazmak isteyenler için Microsoft Office Word'de bu tarz bir özellik yer almaktadır.

Microsoft Office Word'de Kapak Hariç Sayfa Numarası Nasıl Eklenir?

Microsoft Office Word'de ilk sayfanın numarasını yok sayıp diğerlerine eklemek için bazı adımalar gereklidir. İlk olarak üstteki sekmeden ekle tıklanmalıdır. Ardından da üst bilgi sekmesi tıklanabilir. Üst bilgi sekmesi tıklandığı zaman sayfa numarası sayfanın üst kısmında yer alır. Bunun alt kısım olarak tıklanması ilse sayfa numarasını aşağıya alır. Bu aşamadan sonra devam edilirse tüm sayfalar numaralandırılır.

İlk sayfayı numaralı hale getirmemek içinse alt y a da üst bilgiyi düzenleye tıklanır. Daha sonra da açılan sekmeden ilk sayfa farklı olan kısma tıklanır. İlk sayfada yapılması gereken işlem olan numaralandırmama seçilir. Bu sayede ilk sayfa numarasız halde dururken diğer sayfalar numaralı hale gelir.

Microsoft Office Word'de İstediğin Sayfadan Numaralandırma İşlemi

Yine ekle sekmesinden aynı alana gelinir. Bu sefer üst ya da alt sekme düzenlemeden farklı bir işlem yapılması gerekir. O da özelleştir sekmesidir. Özelleştir sekmesinden sadece seçili sayfaları rakamlandır seçeneği seçilir. Bu seçenekten sonra da sadece istenilen sayfalar numaralandırılabilir.