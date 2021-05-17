Microsoft Word, 1983 yılında Microsoft tarafından geliştirilmiş olan en yaygın kullanılan kelime işlemcisi olarak bilinmektedir.

Microsoft Word'de Metin Hizalama Nedir?

Program üzerinde hazırlanmış olan belgelerin paragraflarının görünümünün düzenlenmesi işlemidir. Programın özelliklerini kullanarak paragraf düzenlemesini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Word üzerinde hazırladığınız paragrafları sağa, sola hizalayabilir ya da ortalayabilirsiniz. Ayrıca hizalama seçenekleri arasında iki yana yasla şeklinde kullanabileceğiniz bir hizalama seçeneği daha bulunmaktadır.

Microsoft Word'de İki Yana Yaslama İşlemi Nedir?

Microsoft Word'de belgenin kolaylıkla hizalanmasını sağlayan işlemlerden biri de iki yana yaslama işlemidir. Belgenin her iki kenarında kenar boşluklarına göre hizalanmasını otomatik olarak sağlamaktadır. Microsoft Word'de iki yana yaslama işleminde hizalanmanın sağlanabilmesi için kelimelerin aralarına boşluk eklenerek hizalama sağlanmaktadır. Belgedeki son satır ise sol tarafa yaslanarak belge otomatik olarak düzenlenir.

Microsoft Word'de iki yana yaslama işlemi nasıl yapılır?

Belgenizi hazırladıktan sonra otomatik olarak Microsoft Word'de iki yana yaslama özelliğini kullanabilirsiniz. Bu sayede belge her iki kenar boşluğuna göre hizalanacaktır. Word belgelerinde iki yana yaslama özelliğini kullanabilmek için;

l Paragrafın herhangi bir noktasına tıklayın.

l Giriş sekmesini açın

l Paragraf grubundan Metni yasla sekmesini seçin.

Seçtiğiniz paragraf otomatik olarak iki yana yasla işlemi uygulanacaktır. Belgenizi kolayca hizalayabileceğiniz iki yana yaslama işlemi önemli bir özelliktir. Hizalama işlemlerinizi hızlı şekilde yapmanızı sağlayan bir özelliktir. Belgelerin düzenlenmesi sırasında büyük oranda zaman kazandıran bir özellik olması nedeniyle sıklıkla kullanılmaktadır.