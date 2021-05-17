Microsoft Word'de içindekiler nasıl oluşturulur? Word içindekiler tablosu ekleme ve oluşturma işlemi

Oldukça gelişmiş bir altyapıya sahip olan Microsoft Word yazı yazmak için ihtiyaç duyduğunuz her türlü fonksiyona sahiptir. Normalde oldukça zaman ve emek isteyen işlemler yenilikçi algoritması sayesinde çok daha kolayca yapılabilir. İçerikler kısmını oluşturmak da bu gelişmiş fonksiyonlardan birisi olup sadece birkaç tıklama yaparak siz de istediğiniz esere yerleştirebilirsiniz.

Microsoft Word'de İçindekiler Nasıl Oluşturulur?

Herhangi bir esere içerikler kısmı eklemek için yapmanız gereken şeyler aşağıda adım adım anlatılmıştır. Bu basit adımları izleyerek kolay bir şekilde içerikler kısmını oluşturabilir ve eserlerinizin daha şık görünmesini sağlayabilirsiniz.

l İçerikler kısmını eklemek istediğiniz eseri Microsoft Word programı ile açın.

l Üst kısımda yer alan “Başvurular” sekmesine tıklayın.

l En sol köşede yer alan “İçerikler” butonunu seçin.

l Sonrasında ise halihazırda oluşturulmuş olan hazır şablonlardan birini tercih ederek işlemi tamamlayın.

İçerikler kısmını hazır taslaklar üzerinde oluşturabileceğiniz gibi daha öncesinde oluşturduğunu bölümleri de bu taslaklara uygun hale getirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey ise;

l İçerikler kısmında yer alacak bütün metni seçmek

l Üst kısımda yer alan “Başvurular” sekmesine tıklamak

l Sol üst köşedeki “İçerikler” butonuna tıklayıp istediğiniz taslağı seçmektir.

l Daha önce oluşturduğunuz içerikler kısmını Microsoft Word’de yer alan hazır şablonları kullanarak yeniden düzenleyebilirsiniz.

Ancak buradaki işlemlerden da anlayabileceğiniz üzere eseri tamamladıktan sonra içerikler kısmını oluşturmak ve sonrasında bu içerikleri hazır şablonlarla şekillendirmek daha kolay olacaktır. Eğer yazı tipi, yazı boyutu ve başlıklar bu hazır şablonlar da istediğiniz türde değilse aşağıdaki adımları izleyerek yeniden biçimlendirme yapabilirsiniz;

l Değiştirmek istediğiniz başlık veya metini seçin.

l Üst kısımda yer alan “Giriş” sekmesine tıkladıktan sonra biçimlendirme araçlarını kullanın.

l Bu biçimlendirme araçları ile başlıkları, yazı tipini, yazı boyutunu, yazı rengini ve kalınlığını kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

Word İçindekiler Tablosu Ekleme ve Oluşturma İşlemi

Yukarıda yer alan adamlar Microsoft Word uygulaması içerisinde bulunan hazır şablonlar için geçerliydi. Bir başka deyişle neredeyse herkesin tercih ettiği içerikler formatını hazırlamak için kullanmanız gereken yöntemdir. Ancak çeşitli durumlarda içerikler kısmı tablo olarak da kullanılabiliyor. Neyse ki Microsoft Word bunu yapabilmek için yeterli bir program olup sadece birkaç basit tıklama ile içerikleri tablo formatı ile hazırlamak mümkündür. Word içindekiler tablosu ekleme işlemi için yapmanız gereken şeyler aşağıdaki gibidir;

l İçerikler kısmında eklemek istediğiniz eseri Microsoft Word uygulaması ile açın.

l Daha sonrasında üst kısımda yer alan “Ekle” butonuna tıklayın.

l “Ekle” butonun hemen alt kısmında yer alan “tablo” seçeneğine tıklayıp size sunulan seçeneklere göz atın. Burada hazır tablo formatlarını tercih edebileceğiniz gibi istediğiniz gibi tablo oluşturma imkanınız da bulunuyor.

l İçindekiler kısmını oluşturmak için en uygun olanı ise tabloyu kendi başınıza oluşturmanız olacaktır. Bunun için “tablo çiz” seçeneğine tıklayın.

l Sonrasında eserinizde bulunan bölüm sayısına uygun bir tabloyu el ile çizin.

l Dikey ve yatay çizgileri oluşturduktan sonra içerikler tablonuz hazır olacaktır.

Buradaki adımlardan anlayabileceğiniz üzere eğer eseriniz için herhangi bir kısıtlama yoksa ve içindekiler kısmını oluşturmak için belirli standartlara tabi tutulmuyorsanız yapabileceğiniz en kolay yöntem Microsoft Word üzerinde halihazırda alan içindekiler şablonunu tercih etmek olacaktır.