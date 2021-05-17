Microsoft Word'de dosya PDF olarak nasıl kaydedilir? Word dosyasını PDF olarak kaydetme

Microsoft Word dosyalarını pdf olarak kaydetmek bazı işlemlerle mümkündür.

Microsoft Word'de Dosya Pdf Olarak Nasıl Kaydedilir?

Microsoft Word sözcük programı olarak hazırlanmıştır. Tüm yazılar Word dosyasında yazılarak kolay bir şekilde düzenlenebiliyor. Program içerisinde birçok özel ayar bulunuyor. Belirlenen kısa yollar kullanılarak yazıların düzenlemesi yapılabiliyor. Microsoft Word dosyalarını pdf olarak kaydetmek mümkündür. Word programı farklı kaydedilerek Pdf olarak kullanılabiliyor.

Microsoft 2013 yılında yaptığı bir güncelleme ile word dosyalarının pdf olarak kaydedilmesini sağladı. Word üzerinde yer alan veya oluşturulan tüm dokümanlar kolay bir şekilde pdf olarak kaydedilebiliyor. Word dosyası pdf çevirme süreçleri şu şekildedir;

l Word dosyasında hazırlanan bir dokümanın açılması

l Giriş sekmesine tıklayarak "Dışa aktar" seçeneğini seçilir

l "Pdf belgesi oluştur" sekmesine basılması

l Ekrana çıkan kayıt ekranında tamam sekmesine basılması

Bu işlemler yapılarak herhangi bir Word dokümanı kolay bir şekilde pdf dosyası olarak kaydediliyor. Çok kısa süren bu işlemler sayesinde dosyalar pdf olarak kullanılıyor.

Word Dosyasını Pdf Olarak Kaydetme

Word dosyasında hazırlanan herhangi bir yazının pdf dosya olarak kaydedilmesi mümkündür. Word yaptığı bu özellikle dosyaların pdf olarak kaydedilmesine olanak sağlıyor. Pdf dosyası oluşturmak için Microsoft firmasının hazırladığı yollar uygulanarak kısa süre içinde pdf dosyasına çevrilebiliyor. Pdf dosyasına çevrilen dokümanlarda yer alan yazılar değiştirilemez. Pdf olarak çevrilmesi dokümanın bir kalıp haline getirilmesidir.