Microsoft Word'de dipnot nasıl eklenir? Word dipnot ekleme işlemi

Dipnot bir sayfa veya metin içerisinde geçen konu ile ilgili sayfanın en altına eklenen açıklamalara denir. Bu açıklamalar Word sayfalarında da oluşturabilmek mümkündür.

Microsoft Word'de Dipnot Nasıl Eklenir?

Birçok kişi sayfa oluştururken metin hazırlar ve bu metnin hazırlanışı sırasında yazılan konu ile ilgili açıklama yapmak ister. Bu nedenle sayfaların alt kısmına dipnotlar eklenir. Bazı durumlarda ise cümlelerin uzun tutulmaması için bazı kelimelerin anlamları sayfa sonlarına dipnot olarak eklenebilir. Bu da yazının daha anlaşılır kılmasına yardımcı olmaktadır.

Halk arasında haşiye olarak bilinen dipnot yazılan yazılar hakkında verilerin açıklayıcı olabilmesi ve yazının akıcılığının bozulmaması için kullanılmaktadır. Word Programı üzerinden de dipnot eklemek mümkündür.

Word'de Dipnot Ekleme İşlemi

Belgelerde açıklama yapmak, yorumda bulunmak veya belgede bahsedilen şeye götürmek amacıyla dipnotlar kullanılabilir. Dipnotlar genellikle sayfanın en alt kısmında yer almaktadır. Word'de dipnot eklemek için şu adımlar takip edilmelidir:

- İlk olarak dipnotu eklemek istediğiniz yere tıklamanız gerekmektedir.

- Daha sonra sayfanın üst kısmında başvurular sekmesine tıklanmalıdır.

- Başvurular sekmesinde dipnot ekle kısmına tıklanmalıdır.

- Böylece Word bir başvuru işareti yerleştirir ve dipnot sayfanın alt kısmına eklenir.

- Dipnot yerine eklemek istediğiniz yazıyı ekleyin.

- Bu şekilde metninize dipnot eklemiş olursunuz.

Dipnot eklendikten sonra nasıl görüneceğini değiştirmek mümkündür. Bunun için sayfada ekle kutucuğu tıklanmalı ve dipnot sekmesi seçilmelidir. Buradaki ekranda dipnot kutusunda istenilen seçenekler belirlenebilir.