Microsoft Word'de dil nasıl değiştirilir? Word dil değiştirme işlemi

Microsoft Office Word'de hali hazırda kullanılan dilin dışında yazım yapılabilmektedir. Bunun pek çok avantajı vardır. Örneğin yazılan yanlışların düzeltilmesi farklı dillerde olsa da sağlanmaktadır. Buna ek olarak da cümle kontrolleri farklı dillerde de yapılmaktadır. Bu dil desteklerinin sayısı oldukça fazladır. Bu bakımdan dil değişimi yapılması için ek bir programa gerek yoktur.

Microsoft Office Word'de Dil Nasıl Değiştirilir?

Dil değiştirmede Windows sürümlerinde farklılık olduğu bilinmektedir. Örneğin 2007 sürümünde alt sekmede dil değişimi yapılabilmektedir. Türkçe yazan kısmın üstü tıklanarak diğer diller gösterilebilir. Buradan diğer dillerden herhangi birisinin üstü tıklanarak varsayılan dil değiştirilebilir. Sadece metnin belli bir bölümünün dilini değiştirmek de mümkündür. Bunun için dil değişimi yapmadan önce metnin belli bir kısmının seçilmesi gerekmektedir. Bu sayede sadece belirli bir kısım farklı dilde algılanır.

Microsoft Office Word'de Dil Değiştirme İşlemi

Dil değişimini her daim değiştirmek gerekmez. Varsayılan dili de değiştirmek mümkünüdür. Bunun için yine alt sekmede yer alan Türkçe kısmına tıklanır. Burada açılan pencereden değiştirilmek istenen dil değiştirilir. Daha sonra da varsayılan dil olarak ayarla seçeneği seçilir. Hemen yani başında bulunan kutucuğa tik konulduktan sonra tamam kısmına basılır. Bu şekilde işlem tamamlanmış olur. Her defasında bu işlemin tekrarlanması gerekmez. Her bir yeni Word dosyası açıldığı zaman varsayılan dil istenilen dil olarak kalır. İstenilen şekilde de yazım bilgisinin denetimi farklı dillerde yapılır.