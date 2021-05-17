Microsoft Word'de derece işareti nasıl yapılır?

Kolay birkaç işlem ile beraber World üzerinden derece işaretini rahatlıkla yapmak mümkün. Üstelik bu işaret öğrendikten sonra atama gerçekleştirmek suretiyle, daha sonra otomatik olarak da kullanılabilir. Özellikle kimyasal unsurlar söz konusu olduğu vakit, işlem konusunda derece çok fazla kullanılır. Sadece kimya değil aynı zamanda matematik üzerinde de yaygın kullanılmaktadır.

Microsoft Word'de Derece İşareti Nasıl Yapılır?

Microsoft Word üzerindeki işaretler kapsamında en çok kullanılanlar arasında derece geliyor. Her alanda kullanımı ile beraber mutlaka derece işareti gerçekte olduğu gibi bir etki yaratmaktadır. Yani derece işareti yerine 0 ya da O harfinin kullanılmaması gerekir. Bu bağlamda aşamalı şekilde yapılacak bir uygulama ile kolayca Microsoft Word üzerinden derece işareti yapmak mümkün.

- Bunun için öncelikle Microsoft Word sayfasına giriş yapın.

- Daha sonra imleci, derece işareti yapılacak olan simgenin yanına getirin.

- Klavye üzerinde alt + 0176 tuşlarına basın.

Bu kolay işlemi tamamladıktan sonra derece tam istendiği gibi imlecin olduğu bölgede ortaya çıkar. Tabii bu işlemi tam olarak ve doğru şekilde gerçekleştirmek adına, mutlaka 10 tuşlu sayısal tuş rakamı bulunan klavyeler kullanılmalıdır.

Diğer yandan bu uygulamayı atama yapmak suretiyle kısa yol üzerinden de gerçekleştirmek mümkün. Böylece çok daha kolay bir şekilde tek tuş işlemi ile beraber yapılabilir. Tabii eğer bu işlem yapılamıyor ise o vakit yukarıdaki sıralamayı aşamalı bir şekilde ele alabilir ve kolayca derece işlemini word üzerinde kağıda dökebilirsiniz. Özellikle bu işlem Microsoft Word kuralları kapsamında da önerilen bir yöntemdir.