Microsoft Word'de çizgi nasıl eklenir? Word çizgi ekleme işlemi

Microsoft Office Word'de çizgi ekleme işlemi pratik bir şekilde eklenebilmektedir. Bunun için ek bir programa ya da yazılıma ihtiyaç yoktur. Hali hazırda programda yer alan işlemler ile yapılabilmektedir. Bunun için ise üst taraftaki panel kullanılmaktadır. Bu panelde yer alan her bir sekme tüm program sürümlerinde aynıdır. Bu bakımdan sürüm eski olsa bile çizgi eklemek mümkündür.

Microsoft Office Word'de Çizgi Nasıl Eklenir?

Çizgi eklemek için ilk olarak üst sekmeden ekle tıklanır. Daha sonra da şekiller alanı tıklanır. Bundan sonra çizgiler seçilir. Bu kısımda çok farklı tarzda çizgiler çıkmaktadır. Bu çizgiler yata, dikey, uzun, kısa ya da farklı şekildedir. İhtiyacı olunun çizgi tıklanarak seçilir. Daha sonra bu çizginin nereye konulacağı belirlenir. Bunun için belgede yer alan fare imleci konumu seçilir. Bu sayede fare imlecinin olduğu alana seçilen çizgi gelmiş olur.

Bu tabi ki de çok pratik bir yöntem değildir. Her seferinde bu işlemi tekrarlamamak adına pratik bir yol daha vardır.

Microsoft Office Word'de Çizgi Ekleme İşlemi

Bir satırın ya da sayfanın tamamı çizgi eklenmek isteniyorsa bu işlem uzun sürebilir. Bunun önüne geçmek adına ilk yapılması gereken şey fare imlecinin yerini belirlenmesidir. Belirlendikten sonra da nasıl bir çizgi ekleneceğine karar verilir. Örneğin normal çizgi eklenmek isteniyorsa üç kere art arda normal çizgi eklenir. Daha sonra da enter tuşuna basılır. Bu işlem tüm satırın çizgi ile dolmasını saplar.