Word'de çerçeve yapmak için Word programına çok iyi hakim olabilmek gerekmektedir. Bu programı yeni kullanan kişiler ise çerçevenin nasıl yapılacağını bilememektedir. Sizlerde Word'de çerçevenin nasıl yapılacağını öğrenerek kolaylıkla sayfalarınıza çerçeve ekleyebilirsiniz.

Microsoft Word'de Çerçeve Ekleme Nasıl Yapılır?

Word kullanan kişilerin çoğu özellikleri hakkında pek çok bilgiye sahiplerdir. Word üzerinde uygulanan işlemlerden birisi de çerçeve eklemedir. Word'de çerçeve ekleme işlemleri oldukça kolaydır. İş hayatında veya okul hayatında pek çoğumuz Word üzerinden çerçeve hazırlanması olayını yaşamışızdır. Bazı durumlarda yapılan çalışmaların görsellik açısından güzel görünmesi için bazen de metinlerin bazı bölümlerini vurgulamak için çerçeve işlemleri sıklıkla uygulanmaktadır.

Microsoft Word'de çerçeve eklemek için şu adımlar takip edilmelidir:

- Word sayfası üzerinde üst kısımda bulunan tasarım bölümüne girilmelidir.

- Buradan sayfa kenarlıkları sekmesine tıklanarak kenarlıklar ve gölgelendirme sekmesine tıklanmalıdır.

- Daha sonra ekrana gelen kısımda çerçevenin şekli seçilmelidir.

- Aynı zamanda burada kutu mu, gölge mi yoksa boyut mu bunlar seçilmelidir.

- Daha sonra çerçevenin stili seçilmelidir. Çerçeve stilleri düz çizgi, kesik çizgi gibi seçeneklerdir.

- Stil seçiminden sonra aynı sayfada renklendirme ve çizgi kalınlığı da ayarlanmalıdır.

- Word'de eklenecek çerçevenin renklendirmesi, çerçeve kalınlığı ve stiller tamamlandıktan sonra tamam sekmesi tıklanmalıdır.

- Bu işlemlerden sonra Word çerçeve ekleme işlemleri tamamlanmış olacaktır.