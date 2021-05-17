Microsoft Word'de başlık nasıl eklenir? Word başlık ekleme işlemi  

Microsoft Office Word'de başlık ekleme yollarından stiller sekmesi ilk sıradadır. Kullanımı bakımında oldukça kullanışlı olmasından kaynaklı çok tercih edilir. Tabi ki de stiller sekmesinde de başka alt sekmeler kullanılmalıdır. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra başlık eklenebilir. Yine başlığın düzenlenmesi de bu sekmeden yapılabilmektedir.

Microsoft Office Word'de Başlık Nasıl Eklenir?

Bunun için en etkili ve pratik yol stiller sekmesidir. Stiller sekmesinden stilleri ekleyip bu stillerin özelleştirilmesi de her daim mümkündür. Bunun için uygulanması gereken adımlar şu şekildedir:

l Başlık metninin yazılması ve ardından seçilmesi

l Giriş sekmesinde yer alan stiller sekmesi ve buradan başlık stilinin seçilmesi

l Buradaki sekmede stiller az gibi gözükse de diğer sekmesinde daha çok sayıda stil yer almakta. Stillerin ön izlemesi ve nasıl gözüktüğü burada yapılabilmektedir.

l Stilin seçilmesinin ardından da stillerin uygulanması işlemi

Tüm bu işlemler başlığın istenilen şekilde eklenmesini sağlar. Tabi ki de buradaki her bir seçenek kalıcı değildir. Yani bundan sonra eklenecek her bir başlık da bu şekilde olmayacaktır.

Microsoft Office Word'de Başlık Ekleme İşlemi

Başlık ekleme işleminin basit olması da istenebilmektedir. Bunun yapımı tabi ki de çok daha kolaydır. İlk olarak yapılması gereken başlık metninin eklenmesi olacaktır. Başlık metni eklendikten sonra üst sekmede yer alan simgelerden biri tıklanır. Bu simge paragraf başı ortası ve sonunu belirleyen simgedir. Paragraf ortası simgesi tıklandıktan sonra seçili metin ortaya gelir. Başlıklar da ortaya atıldıklarından dolayı yazılan ve seçilen metin başlık görevini almaktadır.