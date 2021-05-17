Microsoft Word'de alfabetik sıralama kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Microsoft Word'de Alfabetik Sıralama Nasıl Yapılır?

Microsoft Word programında birçok farklı özellik yer alıyor. Bu özellikler aktif edilerek yazılarda daha farklı içerikler oluşturulabiliyor. Yazı yazmanın kolay yolu olarak görülen Word, birçok kolaylık sağlıyor. Word programında alfabetik sıralamanın nasıl yapıldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Alfabetik sıralama yapmak isteyen kişiler bazı yöntemlere başvuruyor. Alfabetik sıralama şu şekilde yapılıyor;

l Sıralamak istenen liste seçilir

l Giriş sekmesinden sırlamayı bulun.

l Sıralama ölçütü olarak paragraflar ve metni ayarlayın.

l Artan veya azalan seçeneğini kullanın

l Tamam'a tıklayın

Bu yöntemlerle yazılan yazılar alfabetik sıralamaya sokulabilir. Artan olarak bahsedilen kelime, a'dan z'ye doğru sıralamayı yapar. Azalan ise, z'den a'ya doğru bir sıralama yapar. İster ters ister düz olarak kolay bir şekilde alfabetik sırlama yapabilirsiniz. Word programının sunduğu bu kolay özellik sayesinde yazıları alfabetik sıraya sokmak mümkündür.

Word bu özellik dışında birçok özellik sağlıyor. Yazılarda alfabetik sıralama yapmanın birçok avantajı bulunuyor. Word'de yer alan tüm özellikler yazının çeşidine ve modeline göre değişebiliyor. Her yazı için farklı özellikler bulunuyor. Bu özellikler istenildiği zaman aktif edilebiliyor.

Word programı kolay kullanımı sebebiyle çok tercih ediliyor. Yazı yazmayı daha hızlı ve aktif bir hale getirerek kişilerin daha hızlı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Tüm yazı işlemleri Word programı üzerinden kolayca yapılabiliyor.