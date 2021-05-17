Microsoft Word'de açıklama nasıl eklenir? Word açıklama ekleme

Microsoft Word’de bir kelime ya da cümleye açıklama eklemenin farklı yolları bulunuyor. Öncelikli olarak ara yüz kısmının üstünde yer alan Gözden Geçir kısmından açıklama eklemek mümkündür.

Microsoft Word’de Açıklama Nasıl Eklenir?

Sunum yapmak, test hazırlığı ya da farklı işlemler için Word üzerinde gerekli olan açıklama ekleme işlemi, düşünülenin aksine oldukça kolay seçeneklerle gerçekleştirilebilir. Microsoft Word’de açıklama ekleme işleminin ilk aşaması şu şekildedir:

- Word ara yüz sayfasının üstünde yer alan Gözden Geçir sayfasına gelin.

- Bu kısımda Yeni Açıklama sekmesi karşınıza çıkacak. Bu sırada ona tıklamadan önce açıklama eklemek istediğiniz kelime, yazı veya cümlenin üstüne çift tıklayın ve sonuna doğru fare imlecini sürükleyin.

- Bu işlemlerin ardından seçtiğiniz kelime ya da cümlenin ardından Yeni Açıklama kısmına tıklayın ve açıklamanızı girdikten sonra çöz kısmını işaretleyin.

Söz konusu olan adımları tek tek uygulamanızın ardından Word açıklama ekleme işlemini sorunsuz olarak gerçekleştirebilir ve ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Word’de açıklama eklemek için izleyebileceğiniz diğer bir yöntem de bulunuyor.

Word Açıklama Ekleme

Bahsedilmiş olan açıklama ekleme işleminden daha kolay yöntem ile açıklama eklemek de mümkündür. Bu yöntem ile açıklama eklemek için kelime ya da cümlenizi belirmenizin ardından farenizin sağ tuşuna tıklayın ve Yeni Açıklama kısmına gelin. Bu aşamadan sonra yukarıda bahsedilen işlemleri yeniden uygulayabilir ve açıklamanızı eklemeyi başarabilirsiniz. Yanlış yapılan bir açıklama ekleme işlemini silmek için ise ara yüzden Gözden Geçir kısmına gelin ve açıklamanıza tıklayarak Sil seçeneğini seçerek silme işlemini tamamlayabilirsiniz.