Microsoft Word kısayolları nelerdir? Word'de en çok kullanılan kısayol tuşları

Microsoft Word'de, belgenizi kaydetme işleminden, yapılan bir hatayı geri almaya kadar her şeyi tek tuşla yapmanızı kolaylaştıran birçok genel kısayol mevcuttur.

Microsoft Word Tanımı

Herhangi bir tür belge hazırlıyorsanız, Microsoft Word sizin için ideal bir program olacaktır. Microsoft Word ile hızlı ve kolay bir şekilde çok çeşitli profesyonel belgeler oluşturabilirsiniz. Microsoft Word, iyi bir kelime işlemcisidir. Metin tabanlı bir belgeyi işlemek, biçimlendirmek, değiştirmek, kaydetmek, yazdırmak, paylaşmak için kullanılmaktadır.

Bu kullanım kolaylığı ve sağlam özelliklerin birleşimi, onu günümüzde hem evlerde hem de ofislerde kullanılan bir kelime işlemcisi haline getirmiştir. Belgelerinizi sıfırdan tasarlayabilir ya da tasarlanmış bir şablon kullanarak hazırlayabilirsiniz. Makale, mektup, hikaye, haber bülteni, fatura, dilekçe gibi pek çok biçimde yazılar yazmanızı mümkün kılmaktadır. Ayrıca broşür, afiş, logo gibi grafik tasarım seçeneklerini de sunmaktadır.

Microsoft Word Genel Program Kısayolları

Microsoft Word kolay kullanım açısından pek çok kısayol tuşuna sahiptir. Bu kısayol tuşlarını kullanarak Microsoft Word üzerinde herhangi bir işi olması gerektiğinden daha hızlı ve aktif bir şekilde yapabilirsiniz. Genel olarak en çok kullanılan kısayol tuşları ise;

l Ctrl + C: Kopyalama işlemi yapılır,

l Ctrl + V: Yapıştırma işlemi yapılır,

l Ctrl + X: Kesme işlemi yapılır,

l Ctrl + N: Yeni bir belge oluşturulur,

l Ctrl + O: Mevcut bir belgeyi açılır,

l Ctrl + S: Bir belgeyi kaydedilir,

l Ctrl + A: Belgenin tümü seçilir,

l F12: Farklı Kaydet iletişim kutusu açılır,

l Ctrl + W: Bir belgeyi kapatır,

l Ctrl + Z: Bir işlemi geri almayı sağlar,

l Ctrl + Y: Bir işlemin yeniden yapılmasını sağlar,

l Alt + Ctrl + S: Bir pencereyi bölme ve bölünen kısmı kaldırır,

l Ctrl + Alt + V: Yazma düzeninin görünümünü açar,

l Ctrl + Alt + O: Anahat görünümü oluşturur,

l Ctrl + Alt + N: Taslak görünümü oluşturur,

l Ctrl + F2: Baskı Önizleme yapılamasını sağlar,

l F1: Yardım bölmesini açar,

l F9: Mevcut seçimdeki alan kodlarını yenilemek için kullanılır,

l Ctrl + F: Belgede bir bölüm aramanızı sağlar,

l F7: Yazım ve dilbilgisi denetimi yapar,

l Shift + F7: Eşanlamlılar sözlüğünü açar. Seçilen bir kelime varsa, Shift + F7 bu kelimeyi eşanlamlılar sözlüğünde aramaya yarar.