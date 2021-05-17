Microsoft Word dosyaları nasıl birleştirilir? Word'de dosya birleştirme işlemi

Word programında çalışan kişilerin çoğu zaman birden fazla ile dosya ile karşılaşmaktadır. Bu nedenle bu dosyaların aynı Word sayfasında birleştirme işlemleri oldukça önemlidir. Microsoft Office Word programında dosya birleştirme işlemlerinin yapılması için bazı adımların takip edilmesi gerekmektedir.

Microsoft Word Dosyaları Nasıl Birleştirilir?

Microsoft Word dosyalarının birleştirme işlemleri denildiğinde pek çok kişinin aklına ilk yöntem olan kopyala yapıştır yöntemi gelmektedir. Bir dosyadaki içeriğin kopyalanıp diğer dosyaya yapıştırılması ile birleştirme işlemi yapılabilir. Fakat bu işlem az olan birkaç sayfalık Word dosyası ile çalışılıyor ise mümkün olacaktır.

Pek çok Word dosyaların birleştirme işlemleri için bu yöntem hem zor hem de büyük zaman almaktadır. Bu nedenle Microsoft Word dosyalarında Word'un bizlere sunduğu yerleşik işlevlerin kullanılarak birleştirme yapmak daha kolay olacaktır.

Word'de Dosya Birleştirme İşlemi

Microsoft Word birleştirme işlemlerinde Word sayfaları çok fazla değil ise kopyala yapıştır yöntemi kullanılabilir. Fakat bu yöntem ile belgelerin birleştirilmesi, biçimlendirilmesi veya diğer içeriğin yeni belgeye bozulmadan taşınması zor olmaktadır. Bu nedenle Word dosya birleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekir.

Microsoft Word 2016 kullanılarak birden fazla Word dosyalarının birleştirilmesi mümkündür. Kullanılacak bu yöntem ile sadece iki Word dosyası arasında değil, diğer dosya türlerinden yeni bir Word dosyası oluştururken de kullanılabilir. Microsoft Word dosya birleştirme işlemleri için şu adımların takip edilmesi gerekir:

- İlk olarak Microsoft Word boş bir belge açılmalıdır.

- Burada ekle sekmesine geçilmeli ve Word belgesi tam ekran açılmalıdır.

- Sağ kısımda nesne ikonuna tıklanmalı ve aşağı açılır menüden Dosyadan metin kısmı seçilmelidir.

- Dosya ekle seçim kutusunda eklemek istenilen Word belgesi bulunmalıdır.

- Dosya seçildikten sonra belgeye eklemek için ekle düğmesine tıklanmalıdır.

- Seçilen Word belgesinin içeriği bu şekilde açık belge ile birleştirilir.

- Bu yeni bir doküman ise içerik en başta görülür. Fakat Word dosyaları mevcut bir belge ile birleştiriliyor ise eklenen dosya içeriği var olan herhangi bir içeriğin altında görülür.

Yapılan bu işlemler ile birden fazla Microsoft Word belgelerini birleştirmek mümkündür. Bu işlemler ile ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu sayede istenilen sayıda Microsoft Word belgesini birleştirmek mümkündür.