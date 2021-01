Microsoft: WhatsApp'ı bırak Skype kullan

MSN Messenger ve Windows Live Messenger ile uzun yıllar kullanıcıların iletişimde kalmasını sağlayan ve sonrasında Skype ile yola devam eden Microsoft, WhatsApp'ı terk eden kullanıcılara kendi uygulamasını tavsiye etti.

Skype'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Facebook ve WhatsApp'a göndermede bulunan Microsoft, gizliliğe önem verdiklerinin altını çizerken kişisel verileri üçüncü şahıslara satmadıklarını kaydetti.

Kullanıcıların özellikle şu günlerde gizlilik konusunda hassas olduğunun farkında olan şirket, paylaştığı tweet'te Skype'ın gizlilik kurallarını detaylıca anlatan bir bağlantı adresi vermeyi de ihmal etmedi.

Skype respects your privacy. We are committed to keeping your personal data private and do not sell to 3rd parties: https://t.co/FLGwMmSNHv pic.twitter.com/dupbfejr7m