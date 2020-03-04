Microsoft ve SAP bulut teknolojilerinde güçlerini birleştirdi

Microsoft ile SAP’nin küresel olarak sürdürdüğü iş birliği yeni bir boyut kazandı. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ve SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ev sahipliğinde 28 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleşen “Birlikten Güç Doğar” etkinliğinde Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunu güçlendirecek “Embrace Projesi” hakkında bilgiler verildi.

Uyumluluk ve hız gerektiren günümüz iş dünyasında bulut kullanan kurumların dijital dönüşümünü güçlendiren, yeni iş birliği “Embrace Projesi” sayesinde, SAP S/4HANA ve SAP Cloud Platform, Microsoft Azure üzerinde kolayca çalışabilecek.

Bu benzersiz iş birliği ile SAP ERP (kurumsal kaynak planlama) uygulamasının ve SAP S/4HANA müşterilerinin yerleşik yapıdan genel buluta daha kolay geçmesi hedefleniyor. Şirketlerin bulut yolculuğunu sadeleştirecek bu iş birliği çerçevesinde Microsoft, Azure ile birlikte SAP Cloud Platform bileşenlerinin de satışını yapacak. Adaptasyon, sinerji, üretkenlik ve verimlilik alanlarında şirketlere ivme kazandırması ve maliyet avantajı sağlaması planlanan “Embrace Projesi”, bulut bilişim alanında bir ilki temsil ediyor.

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu’nun açılış konuşması ile başlayan etkinlikte Microsoft Türkiye Kurumsal Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz, SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal, Microsoft Orta Doğu ve Afrika Stratejik İş Ortaklıkları Direktörü Ömer Koç, Microsoft Türkiye Dijital Dönüşüm Mimarı Alp Esmer ve Microsoft Türkiye SAP’den Sorumlu Satış Yöneticisi Selen Burgaz da konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte, iş birliğinin bulut ekosisteminin büyümesine ve şirketlerin akıllı işletmelere dönüşmesine sunduğu katkılar ele alındı.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, yaptığı açıklamada: ”Şirketler bulut kullandıkça ve bu kullanım kolaylaşıp yaygınlaştıkça ekonomilerde üretkenlik ve hız artıyor. Bulut bilişim Türkiye’deki şirketler için büyük fırsatlar barındırıyor. IDC ile Türkiye özelinde yaptığımız bulut pazarı araştırmasına göre, ülkemizde buluta geçiş yapan şirketler, gelecek 5 yılda 15 milyar dolar net yeni gelir elde edebilecek. Biz de ‘Türkiye geleceği bulutta yakalayacak’ diyoruz ve bulut kullanımını kolaylaştıracak ve artıracak iş birlikleri geliştiriyoruz. Şimdi ise global iş ortağımız SAP ile güçlerimizi birleştirerek ortak satış anlayışını yeni bir boyuta taşıdık. Microsoft ve SAP olarak müşterilerimizin bulut yolculuğunu kolaylaştırmak, modernize etmek ve buluta adaptasyonu hızlandıracağız. Microsoft olarak, Azure ile birlikte SAP Cloud Platformu'nun bileşenlerinin satışını gerçekleştireceğiz. SAP de mevcut SAP ERP uygulamaları ve SAP S/4HANA müşterilerinin yapılandırma ve bulut geçiş işlemleri için Azure ile birlikte çalışacak. Yenilenen iş birliğimizle müşterilerimiz iki sektör liderinin gücünü arkalarında hissedecek. Bulut ekosisteminin büyümesini ve şirketlerin akıllı kurumlara dönüşme yolculuklarının daha güvenilir ve verimli olmasını sağlayacağız. Dünyanın lider ülkeleri gibi buluttan güç alan bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

SAP ile 2017 yılında ortak bir hedefle güçlerini birleştirdiklerini belirten Kansu, “Hedefimiz, kurumsal müşterilerimizin inovasyon gücünü bulut teknolojilerimizle artırmaktı. Bu prensiple geçtiğimiz yıl SAP ve Adobe ile Açık Veri Girişimi’ni başlattık ve şirketlerin veri varlıklarından daha fazla değer elde etmesini sağladık. Bugün, Microsoft ve SAP olarak, müşterilerimizi gözeterek oluşturduğumuz yeni bir girişimi duyurduk. Microsoft, SAP’nin yeni Embrace programına katılan ilk küresel bulut sağlayıcısı oldu. SAP'nin genel bulut sağlayıcıları ve Global Stratejik Hizmet Ortakları ile yaptığı iş birliği Embrace Projesi, müşterilerin bulut yolculuğunu kolaylaştırıyor, hızlandırıyor ve şirketleri akıllı işletmelere dönüştürüyor. Embrace, müşterilerin bulut bilişim ve bulut bilişimle doğan sürekli destek maliyetlerini azaltmasına, en son yeniliklere erişmesine ve SAP uygulamalarından daha iyi performans almasına yardımcı olacak.” dedi.

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ise açılış konuşmasında şunları söyledi:



“Günümüz deneyim ekonomisinde büyümek, hız kazanmak, verimliliği artırmak, daha esnek bir yapıya kavuşmak ve rekabette öne geçmek için bulut önemli avantajlar sunuyor. Forbes Global 2000 listesindeki şirketlerin bugün yüzde 92’si SAP müşterisiyken Fortune 500 listesindeki şirketlerin yüzde 90’ından fazlası Azure’da çalışıyor. IDC’nin 2019’da yayınladığı araştırmaya göre, Türkiye'deki CIO'ların yüzde 78'i bulut bilişimin şirketlerinin dijital dönüşüm stratejisi açısından kritik öneme sahip olduğunu düşünüyor. Tüm dünyada artan bulut kullanımına paralel olarak Türkiye’de de pek çok farklı sektörden şirket bulut bilişim çözümlerimizi tercih ediyor. 100’den fazla bulut çözümü ile SAP, kurumlara en geniş bulut portföyünü sunan yazılım şirketi; dünya genelinde 215 milyona yakın bulut kullanıcımız bulunuyor. SAP Türkiye olarak amacımız müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuklarına destek olmak, karmaşık iş süreçlerini sadeleştirerek karar süreçlerini ve aksiyon alma yeteneklerini artırmak. Her zaman olduğu gibi müşterilerimizi merkeze alarak buluta geçiş süreçlerinde ihtiyaç duydukları tüm desteği sağlamak, ülkemizde inovasyona ve dijitalleşmeye ivme kazandırmak için önemli iş birlikleri hayata geçiriyoruz.” dedi.

“Embrace Projesi” ile SAP ve Microsoft’un global ölçekte aralarındaki iş birliğini bir adım öteye taşıdığını belirtilen Candan, “Bu iş birliği sayesinde şirketlerin bulut üzerinde SAP S/4HANA’ya geçişini sadeleştirmeyi ve maliyetlerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Günümüzde işletmeler kurumsal iş sistemlerini bulut üzerinden kullanarak projelerini daha hızlı ve en iyi iş süreçleri senaryolarıyla hayata geçirebiliyor. Kullanıcılarımızın dönüp bize sorduğu önemli taleplerden bir tanesi de bulut hizmetlerini bağlan-kullan mantığıyla kullanabilmekti. Bu doğal talebin bir sonucu olarak bu iş birliği ile yepyeni bir model oluşturduk. Bu modelde bütün amacımız çözümlerimizi entegre ve optimize edilmiş şekliyle müşterilerimize daha avantajlı sunabilmek. SAP ile Microsoft gücünü bir araya getirerek müşterilerimizin iki endüstri lideriyle birlikte çalışmanın güvencesi altında, akıllı işletmeye geçişini güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.