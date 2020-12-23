Microsoft ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden 'uzaktan eğitim' için iş birliği

Pandemiyle birlikte okullar da uzaktan eğitim modeline geçiş yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi de uzaktan eğitime devam eden okullar arasında yer alıyor. Microsoft ile Bahçeşehir’in iş birliği nasıl başladı?

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), pandemi öncesinde de uzaktan eğitim model ve uygulamalarını kullanan bir okuldu. Ancak pandemi döneminde geliştirdiği yenilikçi yöntemlerle özgün bir hibrit eğitim modeli yaratmak istediler ve bu süreçte Microsoft’un sunduğu çevrimiçi çözümlerden faydalandılar. Dijital eğitimin normal (yüz yüze) eğitimden ayrı düşünülmemesi ve eğitimde kalitenin her ortam için sürekli olarak artırılması gerektiği fikrinden yola çıkan Bahçeşehir Üniversitesi yöneticileri, üniversite senatosunun aldığı karar ile http://hibrit.bau.edu.tr adresi üzerinden hibrit üniversite dönüşümünü gerçekleştirmek üzere 321 maddelik bir kalite standartları listesi yayınladı.



Pandemi sürecinde söz konusu standartları tam anlamıyla yerine getirmelerini sağlayacak tek üretici ile çalışma kararı alan BAU, online dersler için 123 ülkeden 5 binin üzerinde yabancı öğrencinin de dahil olduğu 27 bini aşkın öğrencisine Microsoft Teams ve Windows Sanal Masaüstü üzerinden eğitim ve öğretime başladı.

Microsoft’un bu süreçte Bahçeşehir Üniversite’sine sunduğu ürün ve hizmetler nelerdir?

Microsoft Teams, farklı programlarla entegre edilebilen çok yönlü bir ürün olmasıyla pandemi döneminde müşterilerimizin kurtarıcısı oldu diyebiliriz. Örneğin dosya paylaşımında Onedrive kullanımını ve ofis uygulamalarının Teams ile entegre şekilde çalışmasını sağlayarak işlerini büyük ölçüde kolaylaştırmış olduk. Öte yandan öğrenci bilgi sistemiyle entegre edilen uzaktan eğitim aracı ile sınıfların otomatik olarak açılması, dinamik olarak güncellenmesi ve ders kayıtlarının merkezi olarak saklanması sağlandı.



Uzaktan eğitimin fırsat eşitliği anlamında nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz?

Uzaktan eğitimin fırsat eşitliğine katkı sağladığına inanıyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi örneği özelinde bakacak olursak; tüm öğrenciler için altyapısını güçlendirerek hibrit sınıflar ve sanal laboratuvarlar oluşturan okul, böylece dünyanın herhangi bir noktasından Windows Sanal Masaüstü ve Teams ile bağlantı kuran öğrencilerinin kesintisiz eğitime erişim hakkını koruyarak eğitimde fırsat eşitliği yaratıyor.



Laboratuvar derslerinde kullanılan tüm lisanslı ve ücretli programlara üniversite tarafından kurulan GPU ve CPU’lu farklı özelliklerdeki laboratuvarlara Windows Sanal Masaüstü ile uzaktan bağlanabilen öğrenciler, herhangi bir lisans satın almadan ücretsiz olarak kullanabildikleri programlar sayesinde projelerini gerçekleştirebiliyorlar. Örneğin, İletişim Fakültesi’nin Çizgi Film & Animasyon Bölümü’ne, Mimarlık & Tasarım Fakültesi’ne ve Mühendislik Fakültesi’ne devam eden öğrenciler, verilen projelerini, animasyonlarını veya çizimlerini bu altyapıları kullanarak sanki o an fiziki olarak sınıftaymış gibi yapabiliyorlar ve çalışmalarına devam edebiliyorlar.

Eğitimde uzaktan ve hibrit modellerin kalıcı olacağını düşünüyor musunuz?

Yapılan araştırmalar, tamamen uzaktan modelin değilse de, yarı fiziksel-yarı uzaktan olarak tanımlayabileceğimiz hibrit modelin eğitim sisteminde kalıcı olacağını gösteriyor. Pandemiyle birlikte dijital dönüşümünü hızla tamamlayan birçok eğitim kurumu, dünyanın dört bir yanındaki binlerce öğrencisine eşit şartlarda, nitelikli ve kapsayıcı bir eğitim programı sunmak için çevrimiçi çözümlerden faydalanıyor.



Bu modelin başarıyla uygulanabildiğini birinci elden deneyimlediğimiz için, artık uzaktan eğitimi sadece “salgın” ve “sosyal mesafe”nin getirdiği kısıtlamaların bir sonucu olarak görmüyoruz. Bu bakış açısının uzun vadede hem fırsat eşitliğine hem de gençler arasındaki dijital okuryazarlığa pozitif etki edeceğini öngörüyoruz.





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