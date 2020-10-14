Microsoft, uzaktan çalışma sistemini kalıcı hale getirdi

Pandemi sürecinde pek çok şirket, çalışanlarının sağlığını korumak adına evden çalışma sistemine geçti. Bu kararı salgının ilk günlerinde alan ve pek çok şirkete örnek olan da Microsoft oldu. ABD merkezli teknoloji şirketi, bu kapsmada pandemiden sonraki süreçte nasıl hareket edileceğini de dünyayla paylaştı.

Açıklanan plana göre, şirketin çalışanları yeni dönemde haftalık toplam çalışma saatlerinin %50’sinin altında kalan bir süre boyunca evden çalışabilecek.

BBC’de yer alan habere göre, sürekli evden çalışmak isteyenlerin ise yöneticilerinden onay alması gerekecek.

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter da geçtiğimiz aylarda şirket çalışanlarının isterlerse "sonsuza dek" evden çalışabileceklerini açıklamıştı.

Google ve Facebook gibi sektörün önde gelen teknoloji firmaları ise yaptıkları açıklamalarda çalışanlarının Haziran 2021’den önce ofise dönmeyeceğini duyurmuştu.



