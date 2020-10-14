MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMicrosoft, uzaktan çalışma sistemini kalıcı hale getirdi
GeriTeknoloji Microsoft, uzaktan çalışma sistemini kalıcı hale getirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14.10.2020 - 07:27 | Son Güncelleme:

Microsoft, uzaktan çalışma sistemini kalıcı hale getirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Microsoft, uzaktan çalışma sistemini kalıcı hale getirdi
Abone Olgoogle-news

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Microsoft, koronavirüs salgını sonrası uzaktan çalışma sistemine geçiş yapmıştı. Ancak şirketin salgın sonrasında da bu şekilde devam edeceği, uzaktan çalışma sisteminin kalıcı hale getirildiği öğrenildi.

Pandemi sürecinde pek çok şirket, çalışanlarının sağlığını korumak adına evden çalışma sistemine geçti. Bu kararı salgının ilk günlerinde alan ve pek çok şirkete örnek olan da Microsoft oldu. ABD merkezli teknoloji şirketi, bu kapsmada pandemiden sonraki süreçte nasıl hareket edileceğini de dünyayla paylaştı.

Açıklanan plana göre, şirketin çalışanları yeni dönemde haftalık toplam çalışma saatlerinin %50’sinin altında kalan bir süre boyunca evden çalışabilecek.

BBC’de yer alan habere göre, sürekli evden çalışmak isteyenlerin ise yöneticilerinden onay alması gerekecek.

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter da geçtiğimiz aylarda şirket çalışanlarının isterlerse "sonsuza dek" evden çalışabileceklerini açıklamıştı.

Google ve Facebook gibi sektörün önde gelen teknoloji firmaları ise yaptıkları açıklamalarda çalışanlarının Haziran 2021’den önce ofise dönmeyeceğini duyurmuştu.

Oppo Reno 4 Lite incelemesiOppo Reno 4 serisinin sürpriz modeli Reno 4 Lite, uygun fiyatına karşılık bomba özellikleriyle dikkat çekiyor. Reno 4 Lite'ı yakından inceledik.(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle