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Teknoloji
Haber Giriş: 08.09.2020 - 17:16 | Son Güncelleme:

Microsoft Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Levent Özbilgin oldu

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Microsoft Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Levent Özbilgin oldu
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Bilişim ve iletişim teknolojileri sektöründe 20 yılı aşkın uluslararası deneyime sahip Levent Özbilgin, Microsoft Türkiye’nin yeni Genel Müdürü olarak atandı. Özbilgin, görevine 5 Ekim 2020’de başlayacak.

Bilişim ve iletişim teknolojileri alanında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip bir isim olan Levent Özbilgin, Microsoft Türkiye’nin yeni Genel Müdürü olarak 5 Ekim 2020’de göreve başlayacak. Microsoft’tan önce, Ericsson İngiltere’de, Vodafone Satış ve Dijital Servislerden Sorumlu Global Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Özbilgin, kariyeri boyunca HP ve Alcatel-Lucent gibi global bilişim şirketlerinde ülke yönetimi ve satış gibi kilit pozisyonlarda bulundu.

Batı Avrupa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güney Doğu Asya ve Türkiye bölgelerinde yoğun satış deneyimine sahip olan Levent Özbilgin, 1996 yılında İTÜ Mühendislik Yönetimi Bölümü’nden lisans derecesini aldı. 1998’de ise George Washington Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisansını tamamladı.

Microsoft Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Levent Özbilgin oldu

Levent Özbilgin, Microsoft Türkiye Genel Müdürü olarak başlayacağı yeni göreviyle ilgili duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti: 

“Ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya ve ekonomik büyümeyi desteklemeye devam edeceğiz. İş ortaklarımız ve müşterilerimizle çıktığımız yolda sürdürülebilir büyüme için çalışıyor; müşterilerimize büyüme stratejilerinde güvenilir teknoloji ortağı olarak destek veriyoruz. Ülkemizin ulusal planları çerçevesinde, Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede bir teknoloji ve inovasyon üssüne dönüşmesi için başta istihdam olmak üzere gereken tüm adımları atmayı hedefliyoruz”.

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