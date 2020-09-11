Microsoft Türkiye’nin sanal zirvesi 24 Eylül'de başlıyor

Microsoft Türkiye’nin “Birlikte Daha İleriye: Geleceği Yeniden Hayal Et” başlıklı sanal zirvesi, 24-25 Eylül tarihlerinde saat 14:00 / 15:30 aralığında online olarak gerçekleşecek. 24 Eylül Perşembe günü “Finans Oturumu”, “Perakende Oturumu” ve “Eğitim Oturumu” ile sektör bazlı çözümlere, 25 Eylül Cuma günü ise “CFO Oturumu”, “CHRO Oturumu” ve “CMO Oturumu” ile rol bazlı çözümlere odaklanılacak; farklı kurumsal işlevler için öngörüler paylaşılacak.

Covid-19 pandemisiyle birlikte, iş dünyasının daha önce benzeri görülmemiş bir değişim sürecinden geçtiği şu günlerde, farklı ölçeklerdeki tüm işletmelerin ve endüstrilerin söz konusu değişime uyum sağlayarak kendilerini yeniden şekillendirmeleri için teknolojinin gücünden maksimum düzeyde faydalanma kapasitesine sahip olmaları gerekiyor. Microsoft Türkiye, Harvard Business Review iş birliğiyle düzenlediği Microsoft “Birlikte Daha İleriye- Geleceği Yeniden Hayal Et" sanal zirvesinde farklı sektörlerden farklı hikâyelere ve bakış açılarına yer vererek, işletmelere teknolojinin gücünü kendi gelişimleri için nasıl kullanabilecekleri konusunda yol göstermeyi hedefliyor.



