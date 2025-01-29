Microsoft TikTok’u alacak mı? Trump “görüşmeler sürüyor” dedi

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TikTok ABD’de uygulanacak olan yasağa elinden geldiğince direndi, ancak eğer 5 Nisan’a kadar bir şeyler değişmezse yasak devreye girecek ve bu kez ay bir kaç saatten uzun sürecek.

TikTok’un ABD’de yasaklanmaktan kurtulmasının bir yolu, Çinli ana firma ByteDance’ın uygulamayı elden çıkarması. ABD Başkanı Donal Trump’a göre, ByteDance tam olarak bunu yapmayı düşünüyor.

Pazartesi günü Başkan Trump’a Air Force One uçağında Microsoft’un da TikTok’u satın almak için görüşme yapıp yapmadığını soran gazeteciye Trump “evet demeliyim” yanıtını verdikten sonra şöyle devam etti: “TikTok’la ilgilenen çok. TikTok’a büyük bir ilgi var.”

BBC News, Trump’ın satışın bir “açık artırma savaşına” dönüşmesini istediğini haberleştirdi.

Microsoft’un TikTok’u satın alacağı iddiası 2020 yılından bu yana konuşuluyor. Şirket Microsoft CEO’su Satya Nadella ile Trump arasında gerçekleşen görüşme sonrası paylaştığı blog gönderisinde “Microsoft ABD’de TikTok’u satın almak için görüşmeleri sürdürmeye hazır” demişti.

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Şu an yaşananlar da, Trump’ın geçtiğimiz hafta TikTok yasağını 75 gün erteleyen bir başkanlık emri imzalamasıyla başladı. Trump, 5 Nisan’da sona erecek bu ertelemeden önce “bir yandan ulusal güvenlik kaygılarını ele alırken, TikTok platformunun da aniden kapatılmasını önlemek için bir çözüm müzakeresinde bulunmayı” planladığını söyledi.

Microsoft ile görüşmeler de bu planın bir parçası olabilir.