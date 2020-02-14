Microsoft Teknoloji Zirvesi bu yıl 26 Mart’ta düzenlenecek

Microsoft Türkiye, bu yıl da yüzlerce işletmeyi ve binlerce katılımcıyı Microsoft Teknoloji Zirvesi’nde ağırlamaya hazırlanıyor. Her yıl yaklaşık 3000 katılımcıyı buluşturan zirvenin yedincisi 26 Mart Perşembe günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu’nun ev sahipliğinde “Türkiye Geleceği Bulutla Yakalayacak” mottosuyla düzenlenecek olan zirvede dünyadan ve Türkiye’den müşteri başarı hikâyeleri, sürpriz misafir konuşmacılar, Microsoft’un en yeni çözümleri, iş ortakları sunumları ve uçtan uca bulut tabanlı akıllı iş çözümleri katılımcılarla buluşacak.

Farklı sektörlerdeki dijital eğilimler, dünya ve Türkiye pazarına yönelik teknolojik gelişmeler ve iş çözümlerini barındıran demo alanları da zirve kapsamında katılımcıların deneyimine sunulacak. Pek çok yöneticiyi bir araya getiren CEO paneli bu yıl da katılımcılarla buluşacak. Ana sahnesinde demo sunumların yapılacağı zirvede, sektörel sunumların yanı sıra siber güvenlik, modern iş yeri, altyapı ve uygulamaları alanlarında Microsoft’un en yeni teknolojilerinin aktarılacağı paralel oturumlar gerçekleşecek. Etkinlik alanına kurulacak Microsoft Teknoloji Deneyim Merkezi aracılığıyla bu teknolojileri yerinde deneyimleme fırsatı katılımcılara sunulacak.

Bulut bilişimin yanında dijital dönüşüm, yapay zekâ, sanal gerçeklik, siber güvenlik ve diğer yeni nesil teknolojilerdeki en yeni gelişmelerin takip edileceği etkinlik, perakende, finans ve üretim başta olmak üzere, 30’u aşkın sektörde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğuna ışık tutmayı hedefliyor.