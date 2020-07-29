Microsoft Teams'in işletmelere ne gibi faydaları var?

2 yıla yakın sürelerde Microsoft Teams kullanmış müşteri ve partnerlerle yapılan araştırma, şirketlerin Microsoft Teams kullanımına geçmeden önce yaşadıkları zorlukları ve kullanımla birlikte nelerin değiştiğini ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre; Microsoft Teams öncesi dönemde kuruluşların, çalışanlar için zaten kullanımda olan üretkenlik ve data görüntüleme araçlarının etkin kullanımında sorun yaşadığı tespit edildi. Gün içinde birçok uygulama ve aracı aynı anda kullanmak zorunda kalan çalışanlar hem zaman hem de hız kaybettiler. Bunların yanı sıra, bazı durumlarda 3. partilerin iletişim aplikasyonlarını kullanmayı seçen çalışanların, şirketler için veri güvenliği alanında risk yarattığı görüldü.



Microsoft'ta göre ise takım çalışması için Microsoft Teams platformunu bir merkez üssü olarak konumlamaya başlayan şirketler, çalışanların üretkenliğini olumsuz etkileyen faktörleri azaltabildi. Microsoft Teams kullanımı IT departmanlarının ve güvenlik ekiplerinin veri sızıntılarına karşı güvenlik duvarlarını güçlendirmelerine katkı sağlarken, aynı zamanda iş hayatında dijitalizasyon ve inovasyonun bir kültür olarak yükselmesine de zemin hazırladı.

Araştırmaya dahil edilen kuruluşlar üzerinden yapılan fayda tahminlemesine göre; Microsoft Teams kullanımıyla sağlanan üretkenliğin, 3 senelik dönem için çalışan giderlerinde yapılan tasarrufu 8.8 milyon dolardan 21.7 milyon dolara çıkaracağı öngörülüyor. Büyüme maliyetlerindeki tasarruf ise 231 bin dolardan 363 bin dolara yükselecek.

Teams kullanımına geçilmeden önce, çalışanlar en temel sorunlar için bile IT veya İK departmanlarından destek hizmet talep etmek durumunda kalıyordu. Teams ile birlikte sorulara otomatik yanıtlar verebilen chatbot’ların devreye girmesiyle, destek birimlere yöneltilen sorular % 10-15 oranında azaltıldı. Bu durumun da 3 senelik bir dönemde yapılan tasarrufu 525 bin dolardan 787 bin dolara çıkarması bekleniyor. Majör güvenlik ihlallerinde yaşanacak azalmanın ise %1-5 arasında olacağı öngörülüyor.



