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Teknoloji
Haber Giriş: 31.03.2020 - 06:04,Son Güncelleme:/

Microsoft Teams uygulaması: Öne çıkan özellikleri neler?

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Microsoft Teams uygulaması: Öne çıkan özellikleri neler?
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Skype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi.

Bu özelliklere gelince:

*Gerçek zamanlı gürültü kesme özelliği, klavye tuşları ya da dışarıdan gelen sesler gibi rahatsız edici arka plan gürültüsünü en aza indirerek söylenenlerin rahatça duyulabilmesini sağlıyor.

*Büyük çaplı görüntülü toplantılarda söz almak çok kolaylaştı. Teams şimdi, videoda el kaldırma hareketlerini algılıyor ve söz isteyen çalışanlar kendilerini daha rahat ifade edebiliyor.

*Yeni başka bir özellik olan Teams Rezervasyonlar ile doktor muayenelerinin zamanlamasını yapmak, randevu ayarlamak kolaylaşıyor.

*Teams, devam eden görüşmelerin daha verimli geçmesi için ayrı bir pencerede sohbet etmeye de olanak tanıyor.

*Çevrimdışı ve düşük bant genişliği desteği sayesinde Teams, internet bağlantısı olmasa bile sohbet mesajlarının okunmasına ve yanıtlanmasına imkân veriyor.

*RealWear adlı akıllı başlığı kullanan endüstriyel saha çalışanları, Teams entegrasyonunun sesli komutla sağladığı “eller serbest” özelliği sayesinde hiçbir cihaza dokunmadan, sorguladıkları bilgilere erişebiliyor ve diğer uzmanlarla uzaktan iletişim kurabiliyor.

Windows Sanal Masaüstü ile iş bilgisayarına, uygulamalara ve dosyalara her yerden güvenli erişim

Microsoft Azure’da sunulan Windows Sanal Masaüstü uygulaması iş bilgisayarındaki masaüstünü ve uygulamaları sanallaştırılabiliyor ve istenen cihazda bunları kullanıma sunuyor. Kimin hangi şartlarda hangi dosyalara ve uygulamalara erişebileceği önden karar veriliyor. Böylece çalışanlar, güvenli, güncel ve yüksek performanslı bir sanal ortamda işlerini yürütebiliyor. Ofis dışındaki kullanıcılar, bir web tarayıcısı aracılığıyla istenen dosyalara ve uygulamalara, iş yerindeki bilgisayarlarının sahip olduğu özelliklere kavuşuyor.

Sennheiser'ın yeni kablosuz kulaklığını inceledikSennheiser, yeni kulak üstü kablosuz kulaklığı Momentum Wireless 3 ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kurulumu hayli kolay olan ürünü Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk ile Hürriyet'in Video Prodüksüyon ekibinden Koray Taşan birlikte inceledi.
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