Microsoft Teams uygulaması ne kadar güvenilir?

Güvenlik taahhütlerini yalnızca zor zamanlarda değil her daim sürdüren Microsoft, ekiplerin uzaktan verimli ve güvenle çalışabilmesine imkân tanıyan Teams uygulamasıyla kullanıcıların güvenini kazanan çalışmalarını sürdürüyor. İş yaşamının yanında uzaktan eğitim çözümleri de sunan Teams’teki güvenlik uygulamalarından bazıları şöyle sıralanıyor:

Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirdiğiniz toplantılarınıza kimlerin katıldığını ve toplantı bilgilerine kimlerin erişebileceğini yöneten çeşitli gizlilik ve güvenlik denetimleri sunuluyor. Ayrıca bir toplantı sırasında belirlenen katılımcılar toplantıdan çıkarabiliyorsunuz. "Sunum yapanlar" ve "katılımcılar" gibi gruplar belirleyebilir, hangi toplantı katılımcılarının içerik sunabileceğini denetleyebilirsiniz.



Teams’teki gelişmiş yapay zekâ özellikleri, siber zorbalık ve taciz gibi olumsuz davranışları önlemeye yardımcı olmak için sohbetleri takip ediyor.



Teams’in çok faydalı bir özelliği olan toplantı kaydetme konusunda tüm katılımcılar bilgilendiriliyor. Yasa dışı kayıt alınmasına izin verilmiyor. Kayıtlar yalnızca çağrıyı yapan veya toplantıya davet edilen kişiler tarafından kullanılabiliyor ve bu belgeler şifre kontrollü bir depoda saklanıyor.



Teams, verileri hiçbir zaman reklam sunmak için kullanılmıyor.



Microsoft, üçüncü taraf veri taleplerine nasıl yanıt verdiğini detaylandıran Şeffaflık Merkezi hakkında düzenli raporlar sunuyor.



Çok faktörlü kimlik doğrulama yöntemi ile kullanıcı adları ve şifreler korunuyor.

Siber güvenlik tehditlerine karşı tüm veriler korunuyor. Microsoft, her gün 8 trilyondan fazla güvenlik sinyali işliyor ve kullanıcılarını proaktif olarak güvenlik tehditlerinden koruyor.



Teams'teki bilgiler Microsoft’un güvenli veri merkezi ağı üzerinde konumlandırılıyor. Video, ses ve masaüstü paylaşımı için Güvenli Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü (SRTP) uygulanıyor.



Abonelik sona erince ya da kullanıcı tarafından sonlandırılınca, tüm kullanıcı verileri siliniyor.



90'dan fazla yasal düzenlemeyle uyumlu

Küresel, ulusal ve sektörlere özgü düzenlemelere uyan Teams, öğrencileri ve çocuklar dahil tüm kullanıcıların güvenliği için 90'dan fazla yasal standardı karşılıyor ve güvenlik kanunlarının gerekliliklerini destekliyor. Bu düzenlemelerden bazıları KVKK, GDPR, ve Aile Eğitim Hakları ve Gizlilik Yasası olarak sıralanıyor.

Gelişmiş uygulamalarla kurulan entegre güvenlik kalkanı

Microsoft Kimlik ve Erişim Yönetimi, Azure Güvenlik Merkezi ve Windows Defender, Azure Gelişmiş Tehdit Koruması gibi uygulamalar, Teams kullanımında entegre bir güvenlik kalkanı oluşturuyor. Windows Kimlik Doğrulamasıyla şirketin tüm uzaktan çalışanları tanımlanıyor ve dosya erişimleri yönetiliyor. Uzaktan çalışma esnasında paylaşılan dosyaların ve bilgilerin korunmasını Azure Information Protection ve Azure Confidential computing platformları sağlıyor.

Bir diğer güvenlik konusu da internet altyapısı. Azure Network Protection uygulaması, şirket veri tabanının ve evden bağlantının güvenlik özelliklerini kontrol ediyor. Teams kullanan şirketler tüm güvenlik uygulamalarını, tehditleri ve kullanıcı hareketlerini tek bir panelden kuşbakışı görüp yönetebiliyor. Teams ayrıca, IT birimlerine ve kullanıcılara güvenlik önerilerinde de bulunuyor.