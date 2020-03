Microsoft Teams nedir?

Microsoft Teams iş yeri sohbeti, toplantılar, notlar ve eklentileri birleştiren bir platformdur. Microsoft tarafından Slack'e rakip olarak tasarlandı ve Kasım 2016'da resmen duyuruldu. Hizmet, Microsoft Office ve Skype dahil olmak üzere şirketin Office 365 abonelik büro verimlilik paketiyle ve Microsoft dışı ürünlerle entegre olabilen özellikler eklentileri ile entegre oldu.

Microsoft Teams, Office 365’te ekip sohbetleri, aramalar, toplantılar ve özel iletiler için sohbet tabanlı çalışma alanı sunan bir merkezdir. Microsoft Teams, genişletilebilir ve özelleştirilebilir olmanın yanı sıra, kuruluşunuzun en hassas işbirliklerinin gizli kalmasını sağlamaya yönelik güvenlik gereksinimlerini ve standartları karşılar.

Microsoft Teams kısıtlı el becerileri, görme sorunu veya başka engelleri olan kişiler için, özel olarak veya ekiplerde sohbet etmeyi kolaylaştıran erişilebilirlik özellikleri içerir. Bu, Microsoft Teams ile çalışırken klavye kısayollarını ve ekran okuyucuyu kullanabileceği anlamına gelir

Bir Ekip içinde çoklu sohbet odaları veya kanalları oluşturulabilir ve sohbetleri takip etmenin, konuşmaların yönlendirildiğinin, üstten alta doğru akmasının sağlanması ve güncellemeleri kullanıcılara bildirmesi için yardımcı olabilir. Kullanıcıların yüz yüze görüşmesine ihtiyaç duymaları durumunda tek bir tıklamayla diğer kanal katılımcılarıyla doğrudan Skype sesli veya görüntülü sohbetlerine atlayabilirler.

Dolayısıyla, bir Teams içinde paylaşılan belgeler, elektronik tablolar, sunular ve benzerleri, Microsoft'un OneDrive bulut deposunda ve yerel bir SharePoint ortamında saklanan bir kopyayla senkronize edilir; böylece her Ekip üyesinin her zaman en yeni sürüme erişimi olur. Bu paylaşılan içeriğin birlikte çalışması da mümkündür; her kullanıcının değişiklikleri gerçek zamanlı olarak Office yazılımına yansır.

Microsoft Teams Uygulamaları'nın sol gezinme çubuğunda Etkinlik, Sohbet, Takımlar, İletiler ve Dosyalar için sekmeler bulunur. Etkinlik paneli, kuruluşta devam eden her şeyin Yammer benzeri bir özetidir. Slack gibi, isminin doğrudan belirtilmesi durumunda, dikkatini çeken mesajın yanında kullanıcı kırmızı bir bayrak ya da ünlem işareti alır.

ERİŞİM SORUNU

Koronavirüs tehdidi nedeniyle Avrupa genelinde birçok şirket, evden çalışma modeline geçerken, çalışanların iletişimini sağladığı Microsoft Teams uygulaması ise yoğun ilgiden dolayı erişim sorunu yaşadı, zaman zaman çöktü.

Microsoft Teams, sadece işletmelerce değil; okullar tarafından da uzaktan eğitim amacıyla kullanılıyor ve bu erişim sorunu haliyle eğitimi de yer yer sekteye uğratıyor. Uygulama koronavirüs salgını sebebiyle çok daha fazla önem kazanmışken bu tip teknik sorunların ortaya çıkması kullanıcıları alternatif araçlara iterken, Microsoft da durumun hassasiyetinin farkında olması nedeniyle sorunları kısa sürede çözmeye çalışacak.