Microsoft Teams indir - Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Microsoft Teams uygulaması

2016 yılında piyasaya sürülen ve uzaktan çalışma ile uzaktan eğitim denilince akıllara en çok gelen platformlardan birisi olan Microsoft Teams temelde bir video görüşme uygulamasıdır. Ancak birden fazla platform ve uygulama ile entegre bir şekilde çalışabilmesi rakiplerinden sıyrılmasına olanak tanıyor.

Microsoft Teams Nedir ve Ne İşe Yarar?

Microsoft Teams en basit anlatımla bir video görüşme, konferans ve uzaktan çalışma ortamı oluşturma uygulamasıdır. Ancak görüntülü görüşme ile kısıtlı kalmayan Microsoft Teams verimli çalışmalar yürütebilmek adına çalışanların ihtiyaç duyabileceği neredeyse her türlü çözümü bünyesinde barındırıyor. Konferans ve video görüşme uygulamaları normalde bir videoyu karşı tarafa gönderme işlevi görürken Microsoft Teams platform içerisinde çalışma dosyaları oluşturabilme, Office 365 uygulamalarına erişme ve bunları gerçek zamanı düzenleme olanağı sağlıyor.

Microsoft Teams Nasıl İndirilir?

Microsoft Teams uygulamasının en güzel yanı masaüstü veya mobil farketmeksizin her türlü cihazda üstün bir performans ile çalışabilmesidir. Optimizasyon konusunda çok başarılı işlere imza atmış olan Microsoft hem Apple hem Android hem de bilgisayar ortamında bu uygulamayı kullanma olanağı sağlıyor. Yapmanız gereken tek şey aşağıda her türlü cihaz için ayrı ayrı verilmiş olan Microsoft Teams uygulamasının resmi sayfasını ziyaret etme ve indirmek olacaktır.

Microsoft Teams İos App Store İndirme Linki

Microsoft Teams uygulamasını iPad ya da iPhone cihazlarınız için indirmek isterseniz aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Eğer Mac cihazlarınız için Microsoft Teams uygulamasını edinmek isterseniz resmi web sitesini size yardımcı olacaktır.

https://apps.apple.com/tr/app/microsoft-teams/id1113153706?l=tr

MİCROSOFT TEAMS İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Microsoft Teams Android Google Play İndirme Linki

Google Play Store neredeyse her türlü uygulamayı olduğu gibi android cihazlar için Microsoft Teams uygulamasını da bünyesinde barındırıyor. Siz de cihazınıza hızlı bir şekilde indirmek ve Microsoft Teams uygulamasını kullanmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=tr&gl=US

MİCROSOFT TEAMS ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Microsoft Teams Nasıl Yüklenir?

Microsoft Teams platformunu yüklemek için yapmanız gereken şey yukarıdaki bağlantılardan cihazınıza uygun olanını tercih etmek ve indirime yönergelerini uygulamak olacaktır. Bilgisayarınız için Microsoft Teams uygulamasını kullanmak istiyorsanız Windows 10 halihazırda geldiğini bilmeniz gerekir. Mac işletim sistemine sahip cihazlar için Microsoft Teams’in resmi web sitesi üzerinden uygulamayı edilebilir ve cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Microsoft Teams Nasıl Kullanılır?

Microsoft Teams uygulamasını kullanabilmek için öncelikle Microsoft hesabınız ile platforma giriş yapmanız gerekir. Eğer bir Microsoft hesabınız yoksa uygulamayı indirdikten sonra yeni hesap oluştur seçeneğini kullanarak Microsoft Teams uygulamasını kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama üzerinden gerçek zamanlı çalışma ortamları oluşturabilir, uzaktan eğitim yapma fırsatı bulabilir ve takım arkadaşlarınızla birlikte etkili projeler yürütebilirsiniz.

Microsoft Teams'in Özellikleri Neler? Microsoft Teams İncelemesi

Microsoft Teams denilince akıllara gelen ilk şey video konferans uygulaması olduğudur. Ancak uygulama sadece bununla sınırlı kalmayıp Office 365 ve çeşitli Microsoft uygulamaları ile entegre çalışabilme olanağı sağlıyor. Bu uygulamaları video olarak aktarmak yerine birden fazla kişinin düzenlenmesine, aynı anda değişiklikler yapabilmesine ve zamandan tasarruf etmeye yarıyor.

Microsoft Teams Nasıl Silinir?

Microsoft Teams uygulamasını cihazınızdan kaldırmak için ayarlar - uygulamalar- Microsoft Teams - cihazdan kaldır adımlarını izleyebilirsiniz.