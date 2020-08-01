Microsoft Teams büyüyor, Skype Kurumsal tarih oluyor

Microsoft, koronavirüs salgını sürecinde video konferans uygulamalarına olan talebin artış göstermesiyle birlikte Teams'e daha çok yatırım yaptı ve bugün için bunun karşılığını almaya başladı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan Teams, özellikle işletmelerde iletişimi sağlarken, diğer yandan Skype Kurumsal uygulamasının da yolun sonuna geldiği ortaya çıktı.

Skype for Business (Skype Kurumsal) bu yılın sonlarına doğru emekliye ayrılacak. Bu kapsamda Microsoft, Skype Kurumsal abonesi olan kullanıcıların sorunsuz bir şekilde Teams platformuna geçiş yapmasını istiyor.

Henüz bir geçiş planı duyurmayan şirket, takvimler 31 Temmuz 2021'i gösterdiğinde Skype Kurumsal'daki tüm aboneleri Teams'e geçirmeyi planlıyor.

Diğer yandan yazılım devi, Teams’e geçiş yapmayı düşünen kullanıcıları için Tech Community blogu üzerinden geçişi kolaylaştıracak araçlar paylaşmayı da ihmal etmedi.



