Microsoft Teams 2.7 milyar dakika görüşme süresiyle rekor kırdı

Microsoft’un dünyada çalışma hayatının nasıl dönüşmekte olduğu ortaya koyan “Çalışma Trendleri Endeksinin" ilki yayımlandı. Şu günlerde hızlı bir değişim içerisinde olan iş yaşamının dinamiklerini doğru okumak ve verimli yöntemlerle geleceğe ışık tutmak için hazırlanan endeks, toplantılar, e-postalar ve sohbetlerden gelen trilyonlarca sinyalin analiziyle, kişisel ve kurumsal veriler korunarak oluşturuldu.

“Uzaktan Çalışma Trendleri Raporu: Toplantılar” başlıklı çalışmaya göre, önceki ay verileri ele alındığında, dünya çapında Teams uygulaması üzerinden bir günde yapılan görüşme miktarı rekor bir artışla 3 katına çıktı ve 900 milyondan 2,7 milyar dakikaya yükseldi. Uzaktan eğitimde de verimli sonuçlar sunan Teams, 175 ülkenin 183 bin bölgesinde aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Görüntülü toplantılar 10 kat, canlı yayınlar 5 kat arttı

Teams’te görüntülü toplantılar önceki aylara göre 10 kat daha fazla tercih edilmeye başlandı. En aktif Teams kullanıcılarına sahip ülkelere bakıldığında, Norveç ve Hollanda'daki kullanıcıların yüzde 60'ının görüntülü toplantı tercih ettiği görüldü. Bu oranlar Avustralya'da yüzde 57, İtalya yüzde 53, Şili yüzde 52, İsviçre yüzde 51, İspanya yüzde 49 ve ABD %38 olarak ölçüldü. Teams’te yapılan canlı yayınlar da önceki aylara göre 5 kat artış gösterdi. Telefon ve tabletlerde de hizmet sunan uygulamanın mobil kullanımı 4 katına çıktı. Teams’i mobilde en çok Hollanda, İtalya, İspanya ve Fransa kullanıyor. Ayrıca, Teams’in Çin’deki kullanımı da Ocak ayına göre 2 kat artış gösterdi.

“Toplantıyı bitir, katılımcı listesi, el kaldırana söz ver” gibi yeni özellikler eklendi

Toplantılardaki arka planı bulanıklaştırma özelliğinin yanında, yine yapay zekâ desteğiyle, örneğin yeni ve aydınlık bir ev ofisi ile arka planı değiştirmeye olanak tanıyan özellikler de Teams'e eklendi. Yakında kullanıcılar kendi özel resimlerini de arka plan yapabilmeye başlayacak. Bugün itibarıyla tek tıklamayla toplantı katılımcılarının bir toplantıyı bitirebilme özelliği sunuldu. Toplantıyı düzenleyen kullanıcı artık toplantı kontrol çubuğu seçeneklerindeki "toplantıyı sonlandır" seçeneğini kullanabilecek. Yöneticiler ve özellikle öğretmenler, genellikle Teams toplantılarına ve uzaktan derslere kimlerin katıldığını bilmek istiyor. Teams artık katılımcı listesini toplantı sonunda kullanıcıya raporlayacak.







