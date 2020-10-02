Microsoft Surface Laptop Go tanıtıldı: İşte özellikleri

Microsoft Surface Laptop Go ismindeki yeni dizüstü bilgisayarın duyurusu yapıldı. 549 dolarlık fiyat etiketine sahip olan ve diğer Surface modellerine kıyasla daha makul bir fiyatla gelen Microsoft Surface Laptop Go, daha çok Google'ın Chromebook serisi laptop'larıyla mücadele verecek.

12.4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve ince bir tasarıma sahip olması nedeniyle hafif bir yapıda olan ürün, 1536x1024 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Ön yüzünde 720p görüntü alabilen bir dahili webcam barındıran cihaz, 10. jenerasyon Core i5 işlemciden gücünü alıyor.



Surface Laptop Go ile birlikte tanıtılan aksesuarlar

64 GB eMMC hafıza ile 4 GB RAM kullanan Microsoft Surface Laptop Go, üç farklı modelde geliyor. Microsoft Surface Laptop Go'nun bir üst modelinde 8 GB RAM ile 128 GB SSD hafıza yer alıyor. Bu ürünün fiyatı ise 699 dolar olarak belirlendi. En üst modelde ise 8 GB RAM ile 126 GB dahili hafıza kullanılıyor. Ancak fiyat 899 dolara çıkıyor.



Ürünün Türkiye'de satışı yapılmayacak.



