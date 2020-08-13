Microsoft Surface Duo ne zaman satışa çıkıyor? Tarih belli oldu

5.6 inç'lik iki ayrı ekrana sahip olan Surface Duo, 1350x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Katlanabilir yapısı nedeniyle katlandığında tek ekran olarak da kullanılabilen ürün, iki ekranı açıkken de tabletten pek bir farkı kalmıyor.

Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan ve 6 GB RAM kullanan ürünün arka yüzünde ise 11 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamerası bulunuyor. 3460 mAh kapasiteli pilden enerjisini alan Microsoft Surface Duo, 4G/LTE ağ bağlantı desteğine sahip olsa da, 5G desteği bulunmuyor.



Ürün, 10 Eylül'den itibaren sahiplerine ulaştırılmaya başlanacak. 1399 dolardan satışa sunulması planlanan cihazın telefon pazarını nasıl hareketlendireceği ise şimdiden merak konusu.

Diğer yandan Surface Pen kalem desteğiyle birlikte gelen ürünün Türkiye'de satışa sunulması şimdilik planlanmıyor.



