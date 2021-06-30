Microsoft, perakende deneyimini baştan sona değiştiriyor
Pandemi sürecinde evden çalışmaya en hızlı geçen şirket Microsoft oldu. Yeni döneme çabucak adapte olan ve trendleri belirleyen Microsoft, diğer yandan Microsoft Teknoloji Merkezi içinde yer alan Perakende Deneyim Merkezi'yle de perakende sektörünün geleceğine ışık tutuyor. Bu kapsamda Microsoft Türkiye İş Geliştirme ve Teknoloji Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Berna Yıldız, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu. (Sponsorlu İçerik)
Microsoft Teknoloji Merkezi içinde yer alan Perakende Deneyim Merkezi, son teknolojilere dair tüm bilgiyi ve bu teknolojileri deneyimleme fırsatını perakendecilerin ayağına getiren eşsiz bir yapı.
Burada anahtar sözcük deneyim. Perakende Deneyim Merkezi sayesinde perakendeciler müşterilerinin nerede, neden ve nasıl alışveriş yaptıkları konusunda son derece değerli öngörüler elde ederek bunları sürdürülebilir ve karlı çözümlere dönüştürme şansını yakalayacaklar.
Perakende teknolojik çözümleri için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.