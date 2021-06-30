Microsoft, perakende deneyimini baştan sona değiştiriyor

Microsoft Teknoloji Merkezi içinde yer alan Perakende Deneyim Merkezi, son teknolojilere dair tüm bilgiyi ve bu teknolojileri deneyimleme fırsatını perakendecilerin ayağına getiren eşsiz bir yapı.



Burada anahtar sözcük deneyim. Perakende Deneyim Merkezi sayesinde perakendeciler müşterilerinin nerede, neden ve nasıl alışveriş yaptıkları konusunda son derece değerli öngörüler elde ederek bunları sürdürülebilir ve karlı çözümlere dönüştürme şansını yakalayacaklar.



Perakende teknolojik çözümleri için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.