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Microsoft Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Türkiye’ye geldi

#Microsoft#Teknoloji#Türkiye
Microsoft Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Türkiye’ye geldi

İstanbul ziyaretinde Türk şirketlerin yöneticileriyle ve Microsoft Türkiye çalışanlarıyla bir araya gelen Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Samer Abu Ltaif, kültürel ve ekonomik yapının girişimcilik ruhuyla mükemmel bir şekilde harmanlandığı Türkiye’nin, bu özelliği sayesinde dijital dönüşümde takdir edilesi bir performans sergilediğini belirtti.

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Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Samer Abu Ltaif, Türkiye ziyaretini tamamladı. İstanbul’da Türk şirketlerin yöneticileriyle ve Microsoft Türkiye çalışanlarıyla bir araya gelen Abu Ltaif, görüşmelerinde ağırlıkla teknolojinin geleceğiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Samer Abu Ltaif, kilit önem taşıyan sektörlerde yetenek gelişiminin iş ortakları ve yeni jenerasyon yazılımcılar için değerine vurgu yaptı.

Orta Doğu ve Afrika bölgesinde gelecekteki tüm girişimlerin teknoloji üzerine kurulacağına dikkat çeken Abu Ltaif, “Kültürel ve ekonomik yapının girişimcilik ruhuyla mükemmel bir şekilde harmanlandığı Türkiye, bu özelliği sayesinde dijital dönüşümde takdir edilesi bir performans sergiledi. Ortadoğu ve Afrika Bölgesi olarak, teknolojiden ve girişimcilik ruhundan güç alan büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Üretim, perakende, telko ve finans gibi kilit alanlarda, özellikle AI ve bulut özelinde çığır açan uygulamalar hayata geçiriliyor. Söz konusu uygulamaların bazılarının dünyada her yerden önce Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde uygulamaya koyulduğunu görüyoruz. Pandemi sürecinde teknolojinin gücünü en etkin şekilde gördüğümüz ülkelerden biri de Türkiye oldu. Türk şirketlerin teknolojik gelişim ve dönüşüm hızı pandemide ikiye katlandı. Türkiye’nin inovasyonu bu kadar büyük bir iştahla benimsemesi, bizim de Türkiye pazarına daha fazla odaklanmamızı ve yatırımlarımızı artırmamızı sağladı. Türkiye’nin gelişim grafiği, bizim için örnek oldu” dedi.

İstanbul’u tarihin ve geleceğin kesiştiği bir şehir olarak gördüğünü dile getiren Samer Abu Ltaif, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye, genç nüfusu ve yoğun teknoloji kullanımı sayesinde eski teknolojileri hızla geride bırakıyor ve yenilerini kucaklıyor. Türkiye’nin doğru dengelenmiş ekosistemi, hem küçük startup’ların hem de büyük şirketlerin aynı hızda aksiyon alarak ülkedeki inanılmaz teknoloji fırsatlarından faydalanmalarını mümkün kılıyor. Tüm sektörlerde hiper ölçekli buluta yeni yaklaşımlar var; bu alanda uzun süredir var olan bir talebin karşılandığını görüyoruz. Pandemiyle başlayan inovasyon ve yenilenme, Microsoft’un yeni yatırımlar için harekete geçmesinde de itici bir güç oldu”.

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#Microsoft#Teknoloji#Türkiye