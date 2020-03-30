Microsoft Office 365 için Kaspersky Security ücretsiz sürümünün süresi uzatıldı

Kimlik avı saldırıları kurumsal kullanıcılar için ciddi bir sorun teşkil etmeyi sürdürüyor. Kaspersky tarafından düzenlenen bir araştırmada 2019 boyunca kurumsal kullanıcıları hedef alan 186 milyon spam mesaj tespit edildi. Bu sayı 2018 rakamlarından 54 milyon adet fazla. 2019’un etkili kimlik avı tekniklerinden biri, Microsoft Outlook gibi resmi servislerden geliyor gibi görünen otomatik bildirim e-postaları oldu. Kullanıcılardan servislere giriş yapmalarını isteyen bu e-postalar kurumsal e-posta hesaplarına giriş bilgilerini topluyor. Ardından bu bilgilerle kurumlara saldırılar düzenleniyor.

Microsoft Office 365 için Kaspersky Security, diğer tehditlerin risklerini azaltmak amacıyla koruma özelliklerini SharePoint Online ve Microsoft Teams’i de kapsayacak şekilde genişletti. Böylece Microsoft Office 365’teki ortak çalışma ve mesajlaşma kanalları koruma altına alınmış oldu. Bu yenilik özellikle uzaktan çalışanlar arası iletişimin dijital kanallar üzerinden gerçekleştiği şirketler için önem taşıyor.

Genişletilmiş koruma sayesinde müşteriler artık zararlı yazılımların SharePoint Online’a yüklenip tüm şirkete yayılamayacağından emin olabiliyor. Yüklenen her dosyayı anında tarayarak zararlı nesneleri tespit eden ürün, bunları karantinaya alıp BT güvenliği yöneticisine tespit raporu ve istatistikler gönderiyor. Ayrıca, yöneticiler kurumsal SharePoint sitelerinin tarama ölçeğini düzenleyebiliyor. Örneğin yalnızca belirli sitelere veya tüm sitelere koruma ekleyebiliyorlar.

Genel olarak ürün Microsoft Teams ile daha güvenli ortak çalışma ve paylaşım olanağı sunuyor. Bir uç noktaya zararlı bir dosya girer ve çalışanlardan biri bu dosyayı Teams kanalları üzerinden diğerleriyle paylaşmaya çalışırsa bu hemen tespit ediliyor ve dosya karantinaya gönderiliyor. Böylece diğer kullanıcıların dosyayı açma şansı olmuyor.