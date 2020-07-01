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Teknoloji
Haber Giriş: 01.07.2020 - 08:12,Son Güncelleme:

Microsoft mağazalarını tamamen kapatıyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Microsoft mağazalarını tamamen kapatıyor
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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan ve yaşanan pandemi sürecine hızlıca adapte olmayı başaran Microsoft, dijital dönüşümü kapsamında mağazalarını kapatmaya karar verdi. Dünya üzerinde sadece 4 farklı bölgedeki Microsoft mağazası açık kalacak; diğerleri kapatılacak.

Yapay zeka teknolojisi nedeniyle MSN platformu üzerinde bir süredir çalışmalarını sürdüren ve yapay zekayı editör olarak kullanmaya başlayan Microsoft, şimdi de dijital dönüşümü kapsamında yeni bir radikal adım atıyor. Şirket, yaptığı açıklamada mağazalarını kapatacağını belirtirken, açık kalmaya devam edecek mağazalarının sayısının 4'ü geçmeyeceğin kaydetti.

Londra, New York, Sydney ve Seattle yakınlarındaki merkez üssü Redmond'daki 4 mağazasını açık bırakmayı planlayan Microsoft, diğer mağazalarına kilit vuracak. Peki bu kadar mağazanın kapatılmasıyla çalışanlara ne olacak?

The Verge'ün haberine göre Microsoft için çalışan sayısını düşürme planda yok. Bunun yerine çalışanların merkez ofislere kaydırılması ya da dijital mağazalara yönlendirilmesi söz konusu.

Özellikle de satışların internet üzerinden iyiden iyiye artmasıyla birlikte Microsoft'un bu kararı aldığı düşünülüyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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