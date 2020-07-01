Microsoft mağazalarını tamamen kapatıyor

Yapay zeka teknolojisi nedeniyle MSN platformu üzerinde bir süredir çalışmalarını sürdüren ve yapay zekayı editör olarak kullanmaya başlayan Microsoft, şimdi de dijital dönüşümü kapsamında yeni bir radikal adım atıyor. Şirket, yaptığı açıklamada mağazalarını kapatacağını belirtirken, açık kalmaya devam edecek mağazalarının sayısının 4'ü geçmeyeceğin kaydetti.

Londra, New York, Sydney ve Seattle yakınlarındaki merkez üssü Redmond'daki 4 mağazasını açık bırakmayı planlayan Microsoft, diğer mağazalarına kilit vuracak. Peki bu kadar mağazanın kapatılmasıyla çalışanlara ne olacak?

The Verge'ün haberine göre Microsoft için çalışan sayısını düşürme planda yok. Bunun yerine çalışanların merkez ofislere kaydırılması ya da dijital mağazalara yönlendirilmesi söz konusu.

Özellikle de satışların internet üzerinden iyiden iyiye artmasıyla birlikte Microsoft'un bu kararı aldığı düşünülüyor.



