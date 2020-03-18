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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 18.03.2020 - 08:17,Son Güncelleme:/

Microsoft, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapattı

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Microsoft, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapattı
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Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından Microsoft, koronavirüs tehdininin gün geçtikçe büyümesi nedeniyle pek çok ülkede mağazalarını kapatma kararı aldı.

Microsoft'un dünyanın pek çok noktasında bulunan ve doğrudan satış kanalı olarak da değerlendirilen mağazalarında kullanıcılar Microsoft'un sunduğu çözümlere kolayca ulaşabilirken, yer yer verilen workshop'lar ile birlikte sertifika da kazanabiliyor. Vatandaşların da ilgi gösterdiği bu mağazaların önündeki engel ise dünyanın içine düştüğü kabus olan koronavirüsündan başka bir şey değil.

Şirketleri oldukça zor durumda bırakan virüs nedeniyle Microsoft da önlem olarak mağazalarını kapatmaya karar verdi. ABD'de 70'in üzerinde, Kanada, Porto Riko, Avustralya ve İngiltere dahil birçok bölgede mağazalarının kepenklerini indiren şirket, internet üzerinden hizmet vermeye devam edecek.

Virüs salgınının çıktığı ilk günler çalışanlarını eve yönelten Microsoft, bu sürecin ne kadar zaman alacağı konusunda bilgi paylaşmadı. Apple ve Nike da benzer bir kararla bazı ülkelerdeki mağazalarını kapattığını açıklamıştı.

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