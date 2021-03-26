Microsoft ilk adımı attı: 10 milyar dolarlık satın alma için geri sayım

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Discord'u bünyesine katmak için resmi girişimde bulundu.

Wall Street Journal'ın (WSJ) şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iki şirket arasındaki görüşmeler önümüzdeki ay olumlu şekilde neticelenebilir.

Aynı haberde görüşmelerin iki şirketin en üst kademe temsilcileri tarafından yürütüldüğü bilgisinin de altı çizildi.

Geçtiğimiz hafta Bloomerg, Mircorsoft'un Discord'u bünyesine katmak için 10 milyar doları gözden çıkardığını duyurmuştu.

Aynı haberde Discord'un satış yerine halka arz seçeneğini de değerlendirdiği bilfisi yer almıştı.

AMAZON DA PEŞİNDE

Ancak Discord ile ilgilenen tek şirket Microsoft değil. Epic Games ve Amazon'nun da Discord'u bünyesine katmakla ilgilendiği belirtiliyor.

Yaklaşık 150 milyon kullanıcısı bulunan Discord'dan konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Microsoft geçtiğimiz haftalarda ZeniMax Media'yı 7.5 milyar dolar karşılığında bünyesine katmıştı.