Microsoft ile Fujitsu, Hibrit BT işbirliğini genişletiyor

Fujitsu’nun Microsoft ile başlattığı Hybrid IT işbirliğindeki bu gelişme, kurumların dijital dönüşümlerini desteklemek amacıyla; Azure Stack HCI’daki “Azure File Sync” aracılığıyla verilerini kullanmalarına yardımcı oluyor. Bu sayede Hibrit Bilişim çözümlerini geliştirerek altyapı modernizasyonuna destek oluyor.

Fujitsu Orta ve Doğu Avrupa Başkanı Rupert Lehner şunları söyledi: “Hibrit BT ortamlarında sadece tutarlı ve verimli bir yönetimin olması yeterli değil, tüm sistemlerde yer alan veriye erişimin de kolaylıkla olması çok önemli. Fujitsu ve Microsoft arasındaki bu işbirliği, müşterilere danışmanlık, uygulama ve destek de dahil olmak üzere Microsoft Azure'da depolanan verilerine sorunsuz erişim için tek elden bir PRIMEFLEX çözümü sunuyor. ”

Microsoft Program Yönetimi İş Ortakları Direktörü Bernardo Caldas ise şu sözleri kaydetti: “Fujitsu ile yürüttüğümüz başarılı işbirliğimizi genişleterek, dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmak için çeşitli sektörlerde ve birçok büyüklükteki daha fazla sayıda şirkete yardımcı olabiliyoruz. Kuruluşlar giderek daha fazla şirket içi veri merkezlerini genel bulut hizmetlerine entegre etmeyi planlıyor, ancak bu çözümler genellikle bireysel işlere göre uyarlanıyor. Fujitsu ile yaptığımız çalışma, gelişmiş performans, maliyet verimliliği ve müşteriler için genel olarak daha yüksek değer sağlayacak.”

Genişletilmiş işbirliği, Microsoft Azure Stack HCI kullanıcıları için PRIMEFLEX'in Azure Dosya Senkronizasyonu aracılığıyla Azure Dosyalarının paylaşımlarına erişebileceği anlamına geliyor. “Azure File Sync”, şirket içi sunucular ve buluttaki yerel SMB paylaşımları arasında bir köprü sağlıyor ve tüm dosyaların senkronize edilmesini sağlıyor. Bu hizmete erişmek için, kullanıcıların bir Azure aboneliğinin yanı sıra yerel sunucularda bir Azure File Sync aracının yüklü olmasını gerektiriyor.

Fujitsu bütün bu araçları, donanım ve yazılım kurulum ve destek hizmetlerini içeren Ürün Destek Hizmetleri aracılığıyla sunuyor. Bu hizmetler, Microsoft Azure Stack HCI kullanıcıları için PRIMEFLEX'in, dağıtımın ilk gününden itibaren Azure Dosya Senkronizasyonu aracılığıyla Azure Stack HCI ve Hybrid Cloud avantajlarına erişimini sağlıyor.

Microsoft Azure Stack HCI için kurgulanan PRIMEFLEX, Microsoft tabanlı hiper-yakınsamalı BT altyapısının tedariğini ve kurulmasını kolaylaştıran tüm donanım ve yazılımları içeren entegre bir veri merkezi sistemidir. PRIMEFLEX, veri merkezi işlemlerindeki karmaşıklığı ve toplam sahip olma maliyetini azaltmak için Windows Server 2019'daki yüksek performanslı, enerji tasarruflu Fujitsu PRIMERGY standart x86 sunucularından ve yazılım tanımlı sunucu ve depolama teknolojisinden (Hyper-V ve Storage Spaces Direct-Doğrudan Depolama Alanları) yararlanıyor.