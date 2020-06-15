MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMicrosoft ile Akbank'tan öğrencilere yapay zeka eğitimi
GeriTeknoloji Microsoft ile Akbank'tan öğrencilere yapay zeka eğitimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 15.06.2020 - 07:37,Son Güncelleme:

Microsoft ile Akbank'tan öğrencilere yapay zeka eğitimi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Akbank, üniversite öğrencilerinin gelişimine ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Microsoft ile iş birliği yaparak AI Academy’e üniversite öğrencilerinin katılımını sağladı.

Akbank'ın açıklamasına göre, yaklaşık 900 üniversite öğrencisinin başvurduğu AI Academy’de 30 üniversite öğrencisi 2 ay süre ile yapay zeka teknolojisinin temelleri üzerine eğitim alacak.

Bankanın üniversite öğrencileri için sunduğu gelişim programları kapsamında Microsoft ile yaptığı bu iş birliğiyle gençlerin, yapay zeka ile ilgili temel kavramlara hakimiyetleri, genele açık örnek veri setlerinden yola çıkarak "Microsoft Azure Machine Learning" ortamında bir model geliştirmeleri ve gerekli uygulamalı becerileri ve iş bakış açısı kazanmaları hedefleniyor.

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, konuyla ilgili şu sözleri kaydetti:

"İnsan ve Kültür olarak yeni teknolojileri, yenilikçiliği ve geleceğin iş yaşamına bugünden hazır olmayı çok önemsiyoruz. Bu konularda inovasyon merkezimiz Akbank Lab ile de çok yakın çalışıyoruz. Birlikte, iş ortağımız Microsoft ile başlattığımız Yapay Zeka Akademisi projemiz ile geleceğin veri bilimcilerinin yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz. Gençlerle ilgili farklı alanlarda yaptığımız iş birlikleri ile onlarla etkileşimde olmaya devam edeceğiz." 

iPad Pro'ların sihirli klavyesiApple'ın yeni nesil iPad Pro'lar için tasarladığı Magic Keyboard, touch pad ile birlikte hemen hemen bir dizüstü bilgisayara dönüşüyor. Yakından inceledik...
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle