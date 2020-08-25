Microsoft Flight Simulator satışa çıktı, joystick stokları eriyor

Microsoft'un yıllardır üzerinde çalıştığı Flight Simulator serisine yeni bir halka eklendi; 2020 sürümü oyunculara sunuldu. Tam bir uçuş simülasyonu olan ve pilotların dahi eğitim için yararlandığı oyunu gerektiği gibi oynamak isteyenler ise hem PC donanımlarını yenilemeyi tercih ediyor hem de klavye ile yetinmiyor.

Uçakların kullanımında oyuncuların elini güçlendiren joystick ise oyunun satışa çıkmasıyla birlikte yeniden ilgi odağı oldu. Marka fark etmeksizin oyuncuların joystick satın aldığı ve stokların şu süreçte hızla eridiği dikkat çekiyor.

Flight Simulator, ekosistemi de yakından etkileyen bir oyun. Oyunun satışa sunulmasıyla beraber 2 yıl içinde piyasaya 3 ila 4 milyar dolar gelir yaratması söz konusu. Özellikle aksusar satışlarının doğrudan yükselişe geçeceği söylenebilir.

İlerleyen haftalarda satışa sunulacak olan Star Wars: Squadrons'un da benzer şekilde çevre birimleri satışlarını artırması bekleniyor.



