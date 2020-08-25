MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMicrosoft Flight Simulator satışa çıktı, joystick stokları eriyor
GeriTeknoloji Microsoft Flight Simulator satışa çıktı, joystick stokları eriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 25.08.2020 - 08:38 | Son Güncelleme:

Microsoft Flight Simulator satışa çıktı, joystick stokları eriyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Microsoft Flight Simulator satışa çıktı, joystick stokları eriyor
Abone Olgoogle-news

Microsoft'un uzun bir süredir beklenen yeni uçuş simülasyonu Micosoft Flight Simulator 2020, dolaylı olarak bilgisayar pazarını ve joystick satışlarını da etkilemeye başladı.

Microsoft'un yıllardır üzerinde çalıştığı Flight Simulator serisine yeni bir halka eklendi; 2020 sürümü oyunculara sunuldu. Tam bir uçuş simülasyonu olan ve pilotların dahi eğitim için yararlandığı oyunu gerektiği gibi oynamak isteyenler ise hem PC donanımlarını yenilemeyi tercih ediyor hem de klavye ile yetinmiyor.

Uçakların kullanımında oyuncuların elini güçlendiren joystick ise oyunun satışa çıkmasıyla birlikte yeniden ilgi odağı oldu. Marka fark etmeksizin oyuncuların joystick satın aldığı ve stokların şu süreçte hızla eridiği dikkat çekiyor.

Microsoft Flight Simulator satışa çıktı, joystick stokları eriyor
Flight Simulator, ekosistemi de yakından etkileyen bir oyun. Oyunun satışa sunulmasıyla beraber 2 yıl içinde piyasaya 3 ila 4 milyar dolar gelir yaratması söz konusu. Özellikle aksusar satışlarının doğrudan yükselişe geçeceği söylenebilir.

İlerleyen haftalarda satışa sunulacak olan Star Wars: Squadrons'un da benzer şekilde çevre birimleri satışlarını artırması bekleniyor.

Huawei Mate XS incelemesiHuawei'nin ekranı katlanabilen yeni akıllı telefonu Huawei Mate XS'i yakından inceledik. 30 bin TL'ye satılan telefonun özellikleri nasıl?
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle