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Haber Giriş: 14.07.2020 - 07:34,Son Güncelleme:

Microsoft Flight Simulator ne zaman çıkacak?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Microsoft Flight Simulator ne zaman çıkacak?
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Microsoft'un uzun süredir beklenen yeni uçuş simülatörü Microsoft Flight Simulator'ün fiyatının ne olacağı ve çıkış tarihi ortaya çıktı.

Microsoft Flight Simulator, ön siparişe açıldı. Yani kullanıcılar bugünden oyunu temin edebilir ve çıkış tarihi geldiğinde oyunu deneyimleyebilir. 18 Ağustos tarihinde çıkması beklenen oyunun fiyatı ise 350 TL olarak belirlendi. Ancak Game Pass üyeliği bulunanlar oyunu daha uygun bir fiyata da oynayabilme şansına sahip olacak.

Microsoft Flight Simulatori tek sürümde gelmiyor. Oyunun Deluxe sürümü 550 TL fiyat etiketine sahip ve ek olarak 5 uçak ve 5 havaalanı daha oyunculara sunuyor. Microsoft Flight Simulator Premium sürümü ise en üst sürüm olarak dikkat çekiyor ve fiyatu 725 TL. Bu sürümde ise standart sürüme ek olarak 10 uçak ve 10 havalimanı oyuna dahil edilmiş.

Oyunu yüksek performansta oynayabilmek için yüksek hızda bir internet bağlantısı şart. Bunun nedeni ise haritayı oyunla birlikte indirmek yerine oyun esnasında haritanın yüklenmesi. Microsoft Flight Simulator'de 2 milyondan fazla şehir ve 1.5 milyarı aşkın bina olduğu düşünüldüğünde boyutu tahmin edebilirsiniz.

Microsoft Flight Simulator ne zaman çıkacak

Gelelim Microsoft Flight Simulator minimum sistem gereksinimlerine:

CPU: Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460
GPU: Radeon RX 570 / NVIDIA GTX 770
VRAM: 2GB
RAM: 8GB
DPOLAMA: 150GB
İnternet: 5 Mbps

Microsoft Flight Simulator için önerilen sistem gereksinimleri

CPU: Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400
GPU: Radeon RX 590 / Nvidia GTX 970
VRAM: 4GB
RAM: 16GB
DEPOLAMA: 150GB
İnternet: 20 Mbps

Microsoft Flight Simulator, Microsoft'un yeni oyun konsolu Xbox Seriex X için de geliştiriliyor; ancak bu oyunla ilgili bir detay henüz paylaşılmış değil.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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