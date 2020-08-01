Microsoft Flight Simulator için VR desteği de olacak

18 Ağustos tarihinde satışa sunulması beklenen ve DVD'leriyle oyuna sahip olmak isteyenlerin oyunu aldıklarında 10 DVD ile karşılaşacağı Flight Simulator 2020, pek çok havalimanı ve uçak modelini içeriyor. Oyundaki amaç, elbette uçuş deneyimini olabildiğince gerçekçi olarak oyuncuya sunabilmek. Pilotların dahi bu oyunu kullandığı düşünüldüğünde oyunun sunduğu deneyimi tahmin edebilirsiniz.

Diğer yandan oyunun çıkışına günler kala VR desteği sunacağı da öğrenildi. VR yani sanal gerçeklik teknolojisini kullanması planlanan oyunda VR başlıklarını kullanarak oyun deneyimi daha da iyileştirilebilecek.

HP'nin Türkiye'de de satışa sunmayı planladıı HP Reverb G2 ile tam uyumlu çalışması beklenen oyunun sunacağı deneyim ise şimdiden merak ediliyor.



Üç farklı sürümde satışa sunulması planlanan Microsoft Flight Simulator 2020'nin standart sürümü 350 TL'den alıcısına ulaşacak. Bu sürümde detaylıca tasarlanmış 20 uçak modeli ve 30 havalimanı bulunuyor. Oyunun 550 TL'lik Deluxe Edition ile 725 TL'lik Premium Deluxe Edition'ını alanlar ise çok daha fazla uçak modeline ve havalimanına sahip olabilecek.

Oyun, 4K HDR desteğine de sahip.