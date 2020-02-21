Microsoft Defender uygulaması telefonlara yüklenebilecek

Bilgisayarların olduğu kadar telefonların güvenliğini sağlamak da artık hayati bir önem taşıyor. Zira telefonlar akıllandıkça, siber saldırı tehdidi telefonları da yoğun bir şekilde tehdit etmeye başladı. Pek çok güvenlik yazılımı, telefonları korumak için sıraya girmiş durumda. Bunlardan biri de çok yakında Microsoft Defender olacak. 3 milyar cihazın mobil olduğu düşünüldüğünde Microsoft'un bu büyük pazara kayıtsız kalması zaten beklenemezdi.



Dİğer rakipleri gibi telefonların güvenliğini sağlamaya çalışacak olan Microsoft Defender, ücretsiz olarak telefonlara yüklenebilecek. Veritabanı ise ağırlıklı olarak masaüstü sürümle ortak olacak. Kullanıcıların telefonlarına zarar vermesi muhtemel internet sitelerine girişi engelleyecek olan platform, yemleme saldırılarını de bertaraf edecek.



Dünya devi, bir süredir Defender yazılımını kullananların sayısını artırmak için yoğun bir uğraş veriyor. MacOS için yayınlanan sürüme ek olarak Firefox ve Chrome eklentileri de mevcut.



Microsoft Defender'in mobil sürümünün ne zaman telefonlara sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.



