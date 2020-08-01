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Teknoloji
Haber Giriş: 01.08.2020 - 09:14,Son Güncelleme:

Microsoft Cortana kaybetti, telefonlardan çekiliyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Microsoft Cortana kaybetti, telefonlardan çekiliyor
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Microsoft'un sesli asistanı Cortana, beklenen ilgiyi göremeyeceğinde telefonlardan tamamen çekilmesine karar verildi. Şirket, Cortana'yı çok daha farklı bir alanda kullanacak.

Yazılım devi Microsoft'un uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Cortana isimli sesli asistanı, Google'a ve Apple'ın Siri'sine karşı daha fazla dayanamadı ve iOS ile Android platformlardan kaldırılmasına karar verildi.

Windows işletim sistemi ile birlikte kullanıcıların elinin altında olan Cortana, buna karşın Siri ve Google gibi kullanışlı olmadığından yaygınlık bulma şansı olmadı.

Şirket, bu adımdan sonra Cortana'yı daha farklı bir şekilde konumlandırmak niyetinde. Akıllı asistan Cortana'nın Microsoft 365 platformuna dahil edilmesi beklenirken, akıllı ev kontrolü gibi alanlarda bulunmayacak. Burada zaten rekabet oldukça kızıştığından Microsoft, Cortana'yı daha niş bir alanda değerlendirmek istiyor.

Diğer yandan Harman Kardon ve ilk nesil Surface kulaklık desteği de kesilecek. Microsoft, buna karşılık Harman Kardon sahiplerine 50 dolar ödeme yapacak ve Surface sahiplerine de (ilk nesil) 25 dolarlık hediye çeki verecek.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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