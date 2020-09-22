Microsoft Bethesda'yı satın aldı: Peki şimdi ne olacak?

2020, oyunların yılı olacak gibi görünüyor. Sony bir yandan PS5 için geri sayarken, Microsoft da Xbox Series S ve Xbox Series X modelleriyle boy gösterecek. Ancak Microsoft'un tek sürprizi yeni oyun konsolları değil. Şirket, Bethesda'yı bünyesine katarak oyun dünyasında ses getiren büyük bir hamle yaptı.

7.5 milyar dolar karşılığında alınan Bethesda ismini duymamış olanlar, muhtemelen bu şirketten çıkan oyunların pek çoğuna aşina olabilir. Fallout, Doom, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Dishonored, Quake, Prey, Starfield gibi dünyaca ünlü pek çok oyuna ev sahipliği yapan Bethesda'nın Microsoft çatısı altına girmesiyle birlikte bu oyunları ve daha fazlasını Microsoft'un Xbox Game Pass platformunda göreceğiz.

Alım çok yeni olduğundan Microsoft'un bu entegrasyonu nasıl ve ne zaman yapacağı henüz net değil; ancak aylık 30 TL'nin ödenmesiyle dahil olunabilen Xbox Game Pass'e Bethesda oyunlarının da gelmesiyle oyun sektöründe kartların yeniden dağıtıldığı söylenebilir.

Sony'nin 13 stüdyosuna karşılık Microsoft, bugün için 23 farklı oyun stüdyosuna ev sahipliği yapıyor.



