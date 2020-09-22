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Teknoloji
Haber Giriş: 22.09.2020 - 09:16 | Son Güncelleme:

Microsoft Bethesda'yı satın aldı: Peki şimdi ne olacak?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Microsoft Bethesda'yı satın aldı: Peki şimdi ne olacak?
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Microsoft, 7.5 milyar dolar karşılığında Bethesda Game Studios ve ZeniMax Media çatısı altındaki diğer oyun şirketlerini satın alarak dikkatleri üzerine çekti. Peki bu alımdan sonra ne değişecek?

2020, oyunların yılı olacak gibi görünüyor. Sony bir yandan PS5 için geri sayarken, Microsoft da Xbox Series S ve Xbox Series X modelleriyle boy gösterecek. Ancak Microsoft'un tek sürprizi yeni oyun konsolları değil. Şirket, Bethesda'yı bünyesine katarak oyun dünyasında ses getiren büyük bir hamle yaptı.

7.5 milyar dolar karşılığında alınan Bethesda ismini duymamış olanlar, muhtemelen bu şirketten çıkan oyunların pek çoğuna aşina olabilir. Fallout, Doom, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Dishonored, Quake, Prey, Starfield gibi dünyaca ünlü pek çok oyuna ev sahipliği yapan Bethesda'nın Microsoft çatısı altına girmesiyle birlikte bu oyunları ve daha fazlasını Microsoft'un Xbox Game Pass platformunda göreceğiz.

Alım çok yeni olduğundan Microsoft'un bu entegrasyonu nasıl ve ne zaman yapacağı henüz net değil; ancak aylık 30 TL'nin ödenmesiyle dahil olunabilen Xbox Game Pass'e Bethesda oyunlarının da gelmesiyle oyun sektöründe kartların yeniden dağıtıldığı söylenebilir.

Sony'nin 13 stüdyosuna karşılık Microsoft, bugün için 23 farklı oyun stüdyosuna ev sahipliği yapıyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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