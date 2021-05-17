Microsft Word'de otomatik düzeltme açma ve kapatma nasıl yapılır?

Microsoft Word programında otomatik düzeltme açma ve kapatma işlemlerini yaparak, yazının otomatik olarak düzenlenmesini açabilir veya kapatabilirsiniz.

Microsoft Word'de Otomatik Düzeltme Açma ve Kapatma Nasıl Yapılır?

Microsoft Word programı yazı işlemleri için kullanılan bir programdır. Bu program insanların en iyi şekilde yazı yazabilmesini sağlıyor. İçerisinde bulunan kısa yollar ve özellikler sayesinde yazı işlemleri daha kolay bir duruma getiriliyor. Word programında kişiye özel ayarlar bulunuyor. Bu ayarları yaparak tüm özelliklere daha kolay ulaşılıyor.

Word programında bulunan otomatik düzeltme özelliği, yazılan bir yazıda yapılan kelime hatalarını otomatik olarak düzeltilmesini sağlıyor. Bu özellik kolaylıkla açılabilir veya kapatabilir. Hataların otomatik olarak düzeltilmesini istemeyen kişiler, bu ayarı kolayca kapatarak kullanmama seçeneğini tercih edebilir. Bu sayede yazılan yazılar otomatik olarak düzeltilmez ve tüm düzeltmeler yazıyı yazan kişi tarafından istenildiği şekilde yapılır.

Word programında otomatik düzeltme nasıl açılır sorusunun cevabını şu şekilde verebiliriz;

l Yukarıda bulunan dosya sekmesine tıklanarak, önümüze çıkan seçenekler sekmesi kullanılır.

l Gözden geçir sekmesi seçilerek, dil adımlarına girilir.

l Dil adımlarında bulunan "Denetleme dilini ayarla" sekmesine tıklanır.

l Açılan ekranda Yazım veya "dil bilgisi denetimi yapma" seçeneği aktif duruma getirilir.

Eğer Word'de yazılan yanlış kelimelerin veya noktalamaların otomatik olarak düzeltilmesini istiyorsanız, Yazım ve dil bilgisi denetimi yapma seçeneğini aktif duruma getirmeniz gerekiyor. Yazınızda otomatik olarak düzeltme yapmasını istemediğiniz durumlarda, dil bilgisi denetimi yapma seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz.