Microsft Word Dosyası kurtarma işlemi nasıl yapılır? Word belge kurtarma işlemi

Office programlarından olan Word programı en sık kullanılan programlardan birisidir. Word dosyasında kaydedilmemiş dosyaların nasıl kurtarılacağı ise pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Adım adım yapılması gereken yolların takip edilmesi ile silinmiş veya kaydedilmemiş Word belgesini kurtarmak mümkündür.

Microsoft Word Dosyası Kurtarma İşlemi Nasıl Yapılır?

Microsoft Office Word programında kurtarma işlemleri programın sürümüne göre farklılık göstermektedir. Microsoft Office Word 2007 veya 2013 kurtarma işlemleri ile Word 2016 kurtarma işlemleri aynı olmamaktadır. Word programları her zaman bir yedek almaktadır. Bu nedenle Word sürümüne göre dosyaların kurtarma işlemlerinin yapılması mümkündür. Microsoft Office Word 2007 ve 2010'da Dosya kurtarma işlemlerini gerçekleştirmek için şu adımlar takip edilmelidir:

- İlk olarak boş bir Word belgesi açılmalıdır.

- Sol üst köşede yer alan Office Düğmesi ikonu tıklanmalıdır.

- Açılan pencerede son belgeler listesi altında Word seçenekleri sekmesi tıklanmalı ve yeni açılan pencerede kaydet sekmesi tıklanmalıdır.

- Açılan pencerede otomatik kurtarma bilgilerini kaydetme sıklığı seçeneği için bir süre belirlenmeli ve sağ alt kısmında tamam sekmesine tıklanmalıdır.

- Bu işlemlerin ardından Microsoft Office Word programını kapatıp yeniden açıldığı zaman kaydedilmeyen dosya karşınıza çıkacaktır.

- Açılan belgede dosyanın kurtarılıp kurtarılmak istenmediği sorulacaktır. Kurtarma seçeneğine tıklayarak dosyayı kaydetmek mümkündür.

Word Belge Kurtarma İşlemi

Microsoft Office Word dosyalarında belgeyi kurtarmak için Word sürümüne dikkat edilmesi gerekmektedir. Microsoft Office Word 2013 ve 2016'da dosya kurtarma işlemleri için ş adımlar takip edilmelidir:

- İlk olarak boş bir Word dosyası açılmalıdır.

- Üst sol kısımda dosya sekmesine tıklanmalıdır.

- Açılan ekranda bilgi sekmesi tıklanmalı ve belgeyi yönet seçeneği tıklanmalıdır.

- Daha sonra kaydedilmemiş belgeyi kurtar seçeneği işaretlenmeli ve devam edilmelidir.

- Açılan pencerede kurtarmak istenilen dosya ile karşılaşılır. Buradan dosya seçilmeli ve kaydedilmelidir.

Bu işlemlerin sonrasında doya kurtarma işlemleri tamamlanmış olacaktır. Ancak aynı zamanda bundan sonraki benzer durumlarda kaydetmeden kapanan dosyaların kurtarılmış olarak karşınızda görecek kurtarılsın ve kaydedilsin gibi seçeneklerde karşınıza çıkacaktır.