MicroSD kart satın alırken nelere dikkat etmeli?

Kingston; android telefonlar, dronelar ve araç kameraları için ideal microSD kart seçmenin ipuçlarını paylaştı. A1, yüksek dayanıklılık ve UHS-I Speed Grade 3 gibi farklı terimlerle karşılaşılan bu kart seçim sürecinde doğru terciler anıların ve kritik bilgilerin uzun yıllar saklanmasına olanak sağlıyor. Kompaktlık açısından çoğu cihaz microSD kart kullanımına uygun olsa da microSD kartların büyük çoğunluğu iki form faktörü arasında kolayca geçiş yapılmasını sağlayan tam boy bir SD adaptörle beraber geliyor.

Telefonlar için microSD kart seçimi



Standart bir kart girişine sahip olan android telefonlar için microSD kart seçiminde; kartın takılacağı cihazın güncel olması, ne kadarlık bir hafızayı desteklediğinin bilinmesi ve hangi standarda uygun olduğu gibi önemli konular göz önünde bulundurulmalı. Kartların seçiminde bir diğer önemli konu ise uygulama hızı sınıfı. A1 ve A2 olmak üzere seçeneği bulunan bu hız sınıfı saniyede megabayt cinsinden bir hafıza kartının minimum yazma hızını temsil ediyor ve cep telefonlarında ortam dosyaları ve uygulamaları saklamak için kullanılabilecek maksimum hıza ulaştırıyor.

Drone’lar ve Araç kameraları için microSD kart seçimi



Araç kameraları için daha dayanıklı microSD kartlara ihtiyaç duyuluyor. Video dosyalarının üzerine yazılması nedeniyle hafıza kartlarının çalışma kapasiteleri zamanla azalıyor. Dolayısıyla araç kameralarına uygun ve performans dayanıklılığı daha yüksek olan kartların kullanılması gerekiyor. Bu durumun önüne geçmek için Kingston; normal bir microSD karta kıyasla üç kata kadar daha fazla kayıt yapabilen High-Endurance microSD kartı ile dikkat çekiyor.



Konu dronelara geldiğinde ise dronelara yönelik microSD kartlar için herhangi bir belirlenmiş standart bulunmuyor. Android telefonlar ve araç kamerası gibi cihazların yanı sıra dronelar farklı bellek gereksinimlerine sahip oldukları için genelde 128GB kapasite ve UHS-I Speed Grade 3 okuma/yazma standartlarına sahip kartlar ideal bir çözüm olarak görülebiliyor.

Doğru seçilen SD kart ile hayat içerisinde her işlem kolaylaşıyor ve veriler güvenilir bir şekilde saklanıyor.





