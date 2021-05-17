Micorosft Word'de otomatik yazım ve dil denetimi açma / kapama işlemi nasıl yapılır?

Microsoft Word'de bazı basit işlemlerle otomatik yazım ve dil denetimi açılıp kapanabiliyor.

Microsoft Word'de Otomatik Yazım ve Dil Denetimi Açma / Kapama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Microsoft Word, doküman oluşturmak isteyen kişiler tarafından kullanılan bir program olarak bilinir. Word içeriğinde kolaylaştırıcı ve tek kısa yol işlemleri bulunuyor. Bu işlemler yazı kalitesini ayarlamak ve kişiye özel ayar yapabilmek için kullanılıyor. Eğer bu özellikleri iyi bir şekilde kullanabilirseniz, daha hızlı ve verimli bir doküman oluşturabilirsiniz. Son derece aktif bir şekilde çalışarak, belirli zamanlarda ilave özellikler için güncelleme yapılıyor.

Word her sene yeni bir sürüm çıkararak, kullanıcıların programdan daha iyi bir şekilde faydalanmasını sağlıyor. Son sürümlere farklı özellikler getirilebiliyor veya mevcut ayarların daha özelleştirilmesi sağlanıyor. Bu tür özellikleri Word üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Word doküman oluşturma konusunda iyi hizmetler sağlayarak, kullanıcıların daha fazla verim almasına yardımcı oluyor.

Word programında herkesin en çok ilgilendiği ve beğendiği bir özellik bulunuyor. Bu özellik otomatik yazı ve dil denetimi özelliğidir. İsminden de anlaşılacağı gibi otomatik bir şekilde gerekli düzenlemeleri yapabiliyor. Yanlış yazılan bir kelimeyi otomatik olarak düzelterek, kullanıcılara zaman kazandırıyor. Bu özelliği ister aktif edebilir ister kapatabilirsiniz.

Word uygulamasında otomatik yazım ve dil denetimi açma işlemleri tek bir tuşla yapılabiliyor. Klavyede bulunan F7 tuşu ile otomatik düzeltmeleri açabilir veya kapatabilirsiniz. Son derece pratik bir işlemle bu özelliği ayarlayabilirsiniz. Eğer bu tuş harici başka bir yol arıyorsanız, şu yöntemi kullanabilirsiniz;

l Gözden geçir sekmesine tıklanır.

l Yazı denetimine veya yazım dil bilgisini sekmeleri kullanılır.

Word uygulamasında bu iki yöntemle otomatik dil ve yazım denetlemeyi açıp kapatabilirsiniz. Son derece pratik işlemlerle kısa süre içinde bu özelliği ayarlayabiliyorsunuz. Bu özellik doküman oluşturma aşamasında çok işe yarayan bir yöntemdir. Kullanıcılar genellikle bu özelliği kullanarak, hatalı yazdıkları kelimelerin düzenlemesinde vakit kaybetmiyor.

Birçok kullanıcı bu özelliği başka yerde yazılan içinde kullanabiliyor. Word dosyasına herhangi bir yazı yapıştırılarak, hata olup olmadığı kolayca belirgin olabiliyor. Bu sayede otomatik denetim aktif edilerek hızlı bir şekilde düzenleme yapılabiliyor.